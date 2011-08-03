Mehrere Mailkonten via Browser verwalten

Die folgende Mailkarriere ist durchaus üblich: In Ihren PC-Anfangszeiten haben Sie ein Mailkonto bei GMX erstellt. Danach kam jenes des Internetproviders dazu, später aus Neugier eines bei Google Mail und für den Windows Live Chat noch eines bei Hotmail. Natürlich können Sie diese zahlreichen Mailkonten zu Hause mit einem lokalen Mailprogramm auf einen Rutsch abholen. Mehr Infos dazu finden Sie in unserem Artikel^Durchblick bei E-Mails (PCtipp-Heft vom Mai 2011).

Aber was, wenn Sie unterwegs oder bei der Arbeit Ihre Nachrichten abrufen möchten? Dann nützt ein lokales Mailprogramm wie Thunderbird oder Outlook gar nichts. Alle Konten einzeln via Browser abzuklappern, ist zu anstrengend – besonders wenn Sie Ihre guten, langen Passwörter nicht speichern wollen. Die Lösung: Versammeln Sie alle Mailzugänge unter einem einzigen Webmailkonto. Das geht entweder mit einem POP3-Sammeldienst oder mit Weiterleitungen.

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POP3-Sammeldienst

POP3-Sammeldienst

Viele Mailanbieter ermöglichen per Webmail das Abholen von Nachrichten aus anderen Konten. Diese Funktion nennt sich POP3-Sammeldienst. Damit brauchen Sie sich via Webbrowser nur noch in ein einziges Mailkonto einzuloggen, um auch jene Post zu lesen, die an Ihre anderen Adressen geschickt wurde.