Mehrere Präsentationen in einer speichern

Es kann viele sehr gute Gründe geben, dieselbe Präsentation in verschiedenen Varianten aufzubereiten.

Beispiele hierfür wären:

Vielleicht präsentieren Sie in mehreren Abteilungen Ihrer Firma die jährlichen Umsatzzahlen. Dabei sollen sich aber je nach Abteilung ein paar Folien unterscheiden, weil sie mehr oder weniger Details enthalten.

Je nach Zielgruppe möchten Sie unterschiedliche Themen vertiefen

Oder Sie sind mit einem Referat auf Tournee und brauchen wegen unterschiedlicher Zeitpläne an den Leseorten eine kurze und eine lange Version der Präsentation.

Weiterer Vorteil: Inhaltliche Änderungen müssen Sie nicht mehreren Kopien vornehmen. Und solche Änderungen sind häufig nötig: Vielleicht haben Sie während Ihrer Vortrags-Tour eine zündende Idee, die unbedingt noch in die Präsentation muss. Vielleicht müssen/wollen Sie aufgrund aktueller Ereignisse ein paar Inhalte anpassen.

Oder Sie entdecken schlicht einen peinlichen Tippfehler oder möchten ein Bild austauschen. Da ist es doch besser, die Korrekturen nur in einer einzigen Präsentation vornehmen zu müssen.

Eine schlechte Idee wäre es, hierfür mehrere Kopien der Präsentation zu benutzen. Schliesslich belegt jede neue Kopie der Präsentation wieder Speicherplatz.

Zielgruppenorientierte Präsentation in Microsoft PowerPoint

Stellen Sie die komplette Präsentation fertig. Fügen Sie ihr in der richtigen Reihenfolge sämtliche Folien hinzu, die Sie bei Vorträgen zu Ihrem Thema brauchen könnten. So auch jene, die je nach Zielgruppe gezeigt oder übersprungen werden sollen.

Wechseln Sie zum Reiter Bildschirmpräsentation. Im Bereich «Bildschirmpräsentation starten» klappen Sie Benutzerdefinierte Bildschirmpräsentation auf und gehen zu Zielgruppenorientierte Präsentation. Klicken Sie auf Neu, listet PowerPoint in der linken Spalte alle vorhandenen Folien auf.

Geben Sie für «Name der Bildschirmpräsentation» einen Namen ein, zum Beispiel «Präsentation für Abteilung 1». Kreuzen Sie alle Folien an, die in der auf «Abteilung 1» zugeschnittenen Präsentation gezeigt werden sollen. Lassen Sie also die für «Abteilung 2» vorgesehenen Folie aus. Mit Hinzufügen befördern Sie die ausgewählten Folien in die rechte Spalte.