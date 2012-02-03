Mehrmals auf gleiche CD brennen

Lösung: Auf eine CD-R oder CD-RW (ReWritable) lassen sich nur solange weitere Daten brennen, bis die CD voll oder abgeschlossen (finalisiert) ist. An der CD-R können Sie danach keine Änderungen mehr vornehmen; bei der CD-RW besteht noch die Möglichkeit, sie komplett zu löschen und ganz neu zu brennen.

Wollen Sie Daten in mehreren Etappen auf die Scheibe brennen, müssen Sie bis nach der letzten Session aufs Finalisieren verzichten, egal ob es sich um eine CD-R oder RW handelt. Erstellen Sie hierfür eine Multisession-CD.

Im CDBurnerXP erscheint nach dem Klick auf Brennen ein Fenster. Die Optionen sind selbsterklärend: «Disc nicht abschliessen» dürfte die richtige Wahl sein.

Falls die Rückfrage nicht erscheint, pflanzen Sie unter Datei/Optionen noch ein Häkchen vor «Nachfragen, wie die Daten-CD gebrannt werden soll».