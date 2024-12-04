Menüband in Word, Excel, Outlook, PowerPoint sichern und wiederherstellen

Es wären noch viel weiter reichende Einstellungsänderungen möglich, bis hin zum eigenen Menüband-Reiter, der genau Ihre Lieblingsbefehle enthält. Tipps hierzu lasen Sie beispielsweise auf Seite 2 von «Word nach Mass», der weitgehend auch heute noch gilt – übrigens nicht nur für Word.

Menüband-Einstellungen sichern

Solche Einstellungen vorzunehmen ist je nach Ausmass der Anpassungen recht zeitaufwändig. Ausserdem wollen Sie diese Änderungen vielleicht auch auf anderen Computern anwenden, ohne sich wieder durch den Klickparcours zu kämpfen.

Lösung: Öffnen Sie im betroffenen Office-Programm Datei/Optionen/Menüband anpassen. Unter der rechten Spalte finden Sie einen Punkt Importieren/Exportieren. Wählen Sie Alle Anpassungen exportieren und speichern Sie die Datei an einem Ort, den Sie bei Bedarf leicht wieder finden.