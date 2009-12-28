Menüleiste im PDF-XChange Viewer weg!

Lösung: Drücken Sie F9 zum Einblenden der Menüleiste. Und mit F8 bringen Sie auch die Symbolleisten wieder zum Vorschein.

Möglicherweise wurden die Leisten durch versehentliches Drücken der beiden Funktionstasten ausgeblendet.

Wenn nur entweder die Menü- oder die Symbolleisten weg sind, reicht ein Rechtsklick auf die verbleibende Leiste. Da erscheint ein Kontextmenü, in dem man die verschiedenen Leisten aktivieren oder deaktivieren kann. (PCtipp-Forum)