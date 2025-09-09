Menüs, rein und raus beim Mac

Die Menüleiste bem Mac ist alles andere als störrisch. Um die Symbole neu anzuordnen, halten Sie einfach die Command-Taste gedrückt und verschieben Sie die Symbole in eine andere Reihenfolge. Um ein Symbol hingegen zu entfernen, ziehen Sie es für einige Sekunden so weit aus der Menüleiste heraus, dass ein X eingeblendet wird, und lassen es dann los.

Genauso einfach sind neue Einträge: Öffnen Sie das Kontrollzentrum und ziehen Sie das gewünschte Symbol in die Menüleiste, so wie im Beispiel unten der Ton.