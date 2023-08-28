28. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Messenger: Threema-ID exportieren – so gehts
Wenn Sie auf dem alten Gerät die Threema-ID exportieren, wird es einfacher, Threema auf einem neuen Gerät wiederherzustellen. Zudem können Sie diese auch teilen.
- Aktualisieren Sie Threema, falls ein Update verfügbar ist. Danach öffnen Sie die Schweizer Messenger-App.
- Tippen Sie auf die Registerkarte Mein Profil.
- Unter Sichern und Löschen sehen Sie unter anderem ID exportieren.
- Anschliessend setzen Sie ein Passwort, das Sie sich merken können, und tippen auf OK.
- Nun sehen Sie eine Zahlenfolge und einen QR-Code. Eines davon kann jetzt mit dem gewählten Passwort zum Wiederherstellen Ihrer Threema-ID auf einem neuen Gerät verwendet werden.
- Oben rechts finden Sie den Teilen-Button, um sie zum Beispiel per Messenger oder Mail an sich selbst zu schicken. Alternativ kann sie ausgedruckt werden.
Weitere Tipps rund um Threema finden Sie über diesen Link.
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