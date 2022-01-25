Messenger-Tipps für TeleGuard

Tipp 1: Kontakt via TeleGuard-ID hinzufügen.Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol (oben rechts). Hier finden Sie «Kontakt hinzufügen». Geben Sie nun die TeleGuard-ID im entsprechenden Feld ein. Alternativ können Sie über das kleine QR-Code-Symbol den TeleGuard-ID-Scanner öffnen. Den QR-Code für Ihre eigene ID finden Sie via Hamburger-Symbol und dann direkt neben Ihrem Nutzernamen (drauftippen zum Vergrössern). Falls eine Person den Messenger noch nicht verwendet, können Sie sie hier direkt einladen.
Tipp 3: Sprachnachrichten verschicken.Öffnen Sie einen Chat. Im Feld «Nachrichten senden» findet sich rechts eine Mikrofon-Schaltfläche. Tippen Sie darauf. Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie sprechen.
Tipp 4: Zitieren, teilen, kopieren oder löschen.Sie können Nachrichten zitieren und unterhalb antworten. Auch Bearbeiten, Kopieren, Weiterleiten oder Löschen ist möglich. Halten Sie eine Nachricht etwas länger gedrückt. Nun erscheinen weitere Optionen wie Editieren, Antworten, Kopieren, Weiterleiten oder Löschen. Was derzeit nicht möglich ist: Der obligate Daumen-Hoch, wenn einem eine Nachricht gefällt.
Tipp 6: Gruppe erstellen.Auch in TeleGuard können Sie Gruppen erstellen. Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol und wählen anschliessend «Gruppe erstellen». Wählen Sie die Kontakte aus und tippen anschliessend unten rechts auf das Pfeil-Symbol. Geben Sie der Gruppe einen Namen, es kann auch ein Avatar ausgewählt werden. Anschliessend tippen Sie unten aufs Häkchen-Symbol.
Tipp 7: Backup erstellen.Sie können mit TeleGuard auch eine Sicherung erstellen. Das Backup kann unter anderem dazu verwendet werden, die TeleGuard-ID samt Nachrichten auf einem anderen Gerät zu verwenden. Vergessen Sie das Passwort nicht, denn in diesem Fall könnten Sie das Backup nicht mehr wiederherstellen.
Tipp 8: Sprache ändern.TeleGuard gibts momentan in 20 Sprachen. Um diese in der App zu ändern, tippen Sie auf das Hamburger-Menü, gehen zu den Einstellungen und wählen aus den Menüpunkten Sprache das Gewünschte aus.
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