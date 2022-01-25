Messenger-Tipps für TeleGuard

Tipp 1: Kontakt via TeleGuard-ID hinzufügen.Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol (oben rechts). Hier finden Sie «Kontakt hinzufügen». Geben Sie nun die TeleGuard-ID im entsprechenden Feld ein. Alternativ können Sie über das kleine QR-Code-Symbol den TeleGuard-ID-Scanner öffnen. Den QR-Code für Ihre eigene ID finden Sie via Hamburger-Symbol und dann direkt neben Ihrem Nutzernamen (drauftippen zum Vergrössern). Falls eine Person den Messenger noch nicht verwendet, können Sie sie hier direkt einladen.