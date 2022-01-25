Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
25. Jan 2022

Messenger-Tipps für TeleGuard

Screenshots TeleGuard-App

Tipp 1: Kontakt via TeleGuard-ID hinzufügen.Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol (oben rechts). Hier finden Sie «Kontakt hinzufügen». Geben Sie nun die TeleGuard-ID im entsprechenden Feld ein. Alternativ können Sie über das kleine QR-Code-Symbol den TeleGuard-ID-Scanner öffnen. Den QR-Code für Ihre eigene ID finden Sie via Hamburger-Symbol und dann direkt neben Ihrem Nutzernamen (drauftippen zum Vergrössern). Falls eine Person den Messenger noch nicht verwendet, können Sie sie hier direkt einladen.

 © Screenshots/PCtipp.ch
Screenshot TeleGuard-Anruf

Tipp 2: (Video-)Anruf starten.Öffnen Sie einen Chat. Ganz oben finden Sie sowohl ein Telefonhörer- als auch ein Kamera-Symbol. Hier kann beides direkt gestartet werden.

 © Screenshots/PCtipp.ch
Screenshot Sprachnachrichten

Tipp 3: Sprachnachrichten verschicken.Öffnen Sie einen Chat. Im Feld «Nachrichten senden» findet sich rechts eine Mikrofon-Schaltfläche. Tippen Sie darauf. Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie sprechen.

 © Screenshots/PCtipp.ch
Screenshot Message zitieren

Tipp 4: Zitieren, teilen, kopieren oder löschen.Sie können Nachrichten zitieren und unterhalb antworten. Auch Bearbeiten, Kopieren, Weiterleiten oder Löschen ist möglich. Halten Sie eine Nachricht etwas länger gedrückt. Nun erscheinen weitere Optionen wie Editieren, Antworten, Kopieren, Weiterleiten oder Löschen. Was derzeit nicht möglich ist: Der obligate Daumen-Hoch, wenn einem eine Nachricht gefällt.

 © Screenshot/PCtipp.ch
Screenshot TeleGuard Chat anpinnen

Tipp 5: Chat anpinnen.Drücken Sie in der Chat-Übersicht etwas länger auf eine Unterhaltung. Nebst Lupe- oder Bleistift-Symbol finden Sie hier eine Schaltfläche fürs Anpinnen.

 © Screenshot/PCtipp.ch
Screenshot TeleGuard-Gruppe

Tipp 6: Gruppe erstellen.Auch in TeleGuard können Sie Gruppen erstellen. Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol und wählen anschliessend «Gruppe erstellen». Wählen Sie die Kontakte aus und tippen anschliessend unten rechts auf das Pfeil-Symbol. Geben Sie der Gruppe einen Namen, es kann auch ein Avatar ausgewählt werden. Anschliessend tippen Sie unten aufs Häkchen-Symbol.

 © Screenshots/PCtipp.ch
Screenshot TeleGuard-Backup

Tipp 7: Backup erstellen.Sie können mit TeleGuard auch eine Sicherung erstellen. Das Backup kann unter anderem dazu verwendet werden, die TeleGuard-ID samt Nachrichten auf einem anderen Gerät zu verwenden. Vergessen Sie das Passwort nicht, denn in diesem Fall könnten Sie das Backup nicht mehr wiederherstellen.

 © Screenshots/PCtipp.ch
Screenshot TeleGuard-Einstellungen

Tipp 8: Sprache ändern.TeleGuard gibts momentan in 20 Sprachen. Um diese in der App zu ändern, tippen Sie auf das Hamburger-Menü, gehen zu den Einstellungen und wählen aus den Menüpunkten Sprache das Gewünschte aus.

 © Screenshots/PCtipp.ch
Messaging Apps Smartphone & Apps Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare