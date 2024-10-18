MetaImage: alte Fotos am richtigen Ort

Alte Fotos

Exif-Daten sind unerlässlich, um Fotos in einer Software chronologisch zu sortieren oder auf einer Karte den Aufnahmeort einzublenden. Allerdings fehlen diese Angaben bei Abbildungen, die per Scanner erfasst wurden. Hier hilft nur eine manuelle Korrektur.

MetaImage für Füllmaterial

Zu den besonders komfortablen Anwendungen, die diesen Makel beheben, gehört Meta­Image. Im einfachsten Fall werden einfach eine Handvoll Bilder in das Fenster der Anwendung gezogen, Bild 2. Anschliessend werden einzelnen Fotos oder dem ganzen Haufen neue Exif-Daten verpasst.