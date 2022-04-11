Microsoft Edge: Warnen vor dem Schliessen mehrerer Tabs

Im Firefox ist es seit jeher eine Einstellungssache und in Chrome auf dem Desktop ist weiterhin ein lästiger Workaround nötig (siehe diesen Artikel). Aber zumindest in Microsoft Edge, das auf dem gleichen Chromium-Programmcode wie Google Chrome basiert, ist es inzwischen möglich, sich warnen zu lassen, wenn man ein Fenster mit mehreren Tabs schliesst.

So schalten Sie «Fragen beim Schliessen» ein

Öffnen Sie oben rechts übers Drei-Punkte-Menü die Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Darstellung. Im rechten Teil des Fensters scrollen Sie recht weit herunter, bis zu Browser anpassen. Aktivieren Sie hier die Option Vor dem Schliessen eines Fensters mit mehreren Registerkarten nachfragen. Voilà!