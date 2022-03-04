Microsoft irritiert User mit neuer Word-Kommentarfunktion

In Office 365 ist die Nutzerschaft nicht vor Überraschungen gefeit. Immer wieder fügt Microsoft darin neue Funktionen hinzu oder ändert bestehende Funktionen; manchmal sehr zum Leidwesen der Anwenderinnen und Anwender.

Diesmal trifft es in Microsoft Word die Kommentarfunktion. In den aktuellen Versionen kommen die Kommentare mit abgerundeten Ecken daher. Ausserdem ist die Verbindungslinie verschwunden, mit der ein Kommentar punktgenau auf die kommentierte Textstelle zeigte. Drittens – so berichtet mein Bekannter – scheint die Performance von Word mit der neuen Kommentarfunktion gelitten zu haben. «So kann ich nicht arbeiten!» lautete sein Fazit.

Lösung: Im Moment lässt sich das Kommentarformat noch auf den früheren Stil umstellen. Öffnen Sie in Word Datei/Optionen und bleiben Sie gleich im Bereich Allgemein. In der rechten Fensterhälfte finden Sie oben die Benutzeroberflächenoptionen.