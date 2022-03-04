«So kann ich nicht arbeiten!»
Microsoft irritiert User mit neuer Word-Kommentarfunktion
In Office 365 ist die Nutzerschaft nicht vor Überraschungen gefeit. Immer wieder fügt Microsoft darin neue Funktionen hinzu oder ändert bestehende Funktionen; manchmal sehr zum Leidwesen der Anwenderinnen und Anwender.
Diesmal trifft es in Microsoft Word die Kommentarfunktion. In den aktuellen Versionen kommen die Kommentare mit abgerundeten Ecken daher. Ausserdem ist die Verbindungslinie verschwunden, mit der ein Kommentar punktgenau auf die kommentierte Textstelle zeigte. Drittens – so berichtet mein Bekannter – scheint die Performance von Word mit der neuen Kommentarfunktion gelitten zu haben. «So kann ich nicht arbeiten!» lautete sein Fazit.
Lösung: Im Moment lässt sich das Kommentarformat noch auf den früheren Stil umstellen. Öffnen Sie in Word Datei/Optionen und bleiben Sie gleich im Bereich Allgemein. In der rechten Fensterhälfte finden Sie oben die Benutzeroberflächenoptionen.
Schalten Sie darin die Option Moderne Kommentare verwenden aus und klicken Sie auf OK. Schliessen Sie Word und starten Sie es wieder. Jetzt sind die Kommentare wieder im alten Format zu sehen.
Aber aufgepasst: Beim Mouse-over auf dem blauen Informations-«i» hinter der Option erscheint folgender Text, der unmissverständlich klarstellt, dass die Umschaltoption verschwinden wird: «Aktivieren Sie die neue moderne Kommentarfunktion in Word, um @mentions zu verwenden und während der Zusammenarbeit verbesserte Benachrichtigungen zu erhalten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden moderne Kommentare deaktiviert. Diese Einstellung ist temporär und wird in Zukunft entfernt. Erfordert einen Neustart der Anwendung». Der Link Weitere Infos führt auf diese Microsoft-Seite, die erklärt, wie die «modernen» Kommentare funktionieren.
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