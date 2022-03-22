Microsoft-Konto mit 2FA absichern und Reserve-Code erzeugen

Wenn Sie in Ihrem Microsoft-Konto persönliche Mails verfassen, Ihre Kontakte verwalten oder Ihre privaten Dokumente bearbeiten, wäre es fatal, wenn dieses Konto von einem Kriminellen gekapert würde. Sichern Sie es mit einer Methode zur Zwei-Faktor-Authentisierung ab.

Das bedeutet: Wenn Sie sich einloggen, muss nebst Benutzername und Passwort auch ein Zusatzcode eingegeben werden, den Sie in einer Smartphone-App abrufen oder per SMS erhalten. Käme ein Krimineller an Ihr Passwort, müsste er zusätzlich auch Kontrolle über Ihr Smartphone erhalten, um sich einloggen zu können. Vertrauenswürdige Geräte werden gespeichert, sodass Sie zum Beispiel auf Ihrem heimischen PC nicht jedes Mal zusätzlich einen Code eingeben müssen. Details zur Zwei-Faktor-Authentisierung lesen Sie hier.

Office-Konto: Loggen Sie sich bei office.com mit Ihrem Login ein. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Benutzersymbol und gehen Sie zu Konto anzeigen. Klicken Sie in der Kachel Sicherheitsinformationen auf Informationen aktualisieren. Klicken Sie aufs Pluszeichen bei Methode hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Methode aus.

Per SMS: Möchten Sie jeweils eine SMS mit dem Einmalcode erhalten, verwenden Sie Telefon. Wählen Sie das Land (z.B. Schweiz mit +41) aus und geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer im Format 791235678 ein. Sie erhalten nach dem Bestätigungsklick umgehend eine SMS mit einem Code. Geben Sie ihn im entsprechenden Feld ein, ist Ihre Mobiltelefonnummer für die Verwendung Ihres Microsoft-Kontos verifiziert.

SMS ist kein besonders sicherer Kommunikationsweg, daher ist die Methode via Authenticator eher empfohlen. Installieren Sie auf Ihrem Smartphone zuerst einen Authenticator, zum Beispiel jenen von Google, falls Sie ihn (etwa als Android-Nutzerin oder -Nutzer) nicht ohnehin schon haben. Für Android-Smartphones finden Sie den Google Authenticator hier, für iPhones finden Sie ihn hier.

Auf der Seite Sicherheitsinformationen tippen Sie nun auf Methode hinzufügen und auf Authenticator-App. Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand und öffnen Sie die Authenticator-App. Tippen Sie darin aufs Pluszeichen und scannen Sie den QR-Code vom PC-Bildschirm. Jetzt tippen Sie am PC-Bildschirm den angezeigten Code aus der Authenticator-App ein, dann wird das Gerät verknüpft.