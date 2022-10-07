Microsoft Money 99 unter Windows 11

Eine so alte Software wie Money 99 sollte man unter Windows 11 eigentlich nicht mehr benutzen, zumal der Hersteller Microsoft die Unterstützung dafür schon vor vielen Jahren eingestellt hat. Dennoch hängt die Fangemeinde von Money 99 derart an dieser Software, dass viele der Fans recht ansehnliche Umstände in Kauf nehmen, um das Programm weiterhin zu verwenden. Darunter etwa ein separater alter Windows-XP- oder Windows-7-PC, auf dem nur Money läuft. Oder eine virtuelle Maschine mit einer der älteren Windows-Versionen.

Das Problem: Wer versucht, Money 99 unter Windows 11 auf normalem Weg zu installieren, erhält eine Fehlermeldung, wie zum Beispiel «Fehler beim Starten von X:\money99\setup.exe».