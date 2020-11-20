Microsoft Office 365: Feedback-Optionen deaktivieren

Die Smileys am oberen Rand des Datei-Menübands alleine stören vermutlich noch nicht so sehr. Aber Office unterbricht die Nutzerinnen und Nutzer manchmal mit der Bitte um Feedback. Das kann durchaus nerven. Der folgende Registry-Eintrag sollte beiderlei Spuk ein Ende bereiten. Die Smileys für Lächeln senden bzw. Stirnrunzeln senden springen damit definitiv über die Klinge. Ob der Registry-Eintrag auch Einfluss auf das Feedback-Gebettel von Word, Excel usw. hat, wird sich im Laufe der Zeit weisen müssen.

Lösung: Öffnen Sie mit Windowstaste+R und Eintippen von regedit den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie im linken Teil übers Aufklappen der Zweige hierhin:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\Feedback\

Falls Sie nur bis zu «Common» kommen, kein Problem: Klicken Sie mit rechts auf Common, wählen Sie Neu/Schlüssel und nennen Sie den neuen Unterschlüssel Feedback. Klicken Sie auf Feedback. Im rechten Fensterteil klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine leere Stelle und wählen Neu/DWORD-Wert. Nennen Sie den Eintrag Enabled. Lassen Sie den Wert gleich auf 0 (für die Ziffer Null).