Microsoft Office: «Anmelden»-Schaltfläche entfernen

Aufgepasst! Die Anmeldung in Office kann erforderlich sein, wenn es sich um eine Office-Variante in Abo-Abrechnung handelt, für die Sie jedes Jahr die Lizenzgebühren entrichten. Wenn Sie die Anmeldung verweigern, kann es sein, dass Ihre Office-Programme ihren Dienst versagen, weil der Lizenzstatus nicht geprüft werden kann. Sollten Sie auch OneDrive desselben Microsoft-Kontos verwenden, könnten auch Probleme mit OneDrive im Zusammenspiel mit Word, Excel & Co. auftreten.

Sollten Sie also in entsprechende Probleme geraten und eine Anmeldung dennoch erforderlich sein, stellen Sie die Anmelden-Buttons wieder her und melden Sie sich beim zugehörigen Office-Konto wieder an.

Anmelden-Buttons zurückbekommen

Die laut obiger Anleitung erstellte .reg-Datei können Sie mit einer winzigen Änderung dazu benutzen, die Anmelde-Buttons in Ihren Office-Anwendungen wiederherzustellen. Sie können die Datei schon jetzt ändern, sie passend beschriften und an einen geeigneten Ort verschieben. So gehts: Klicken Sie die Datei Anmeldenweg.reg mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Bearbeiten. Im Editor angekommen, setzen Sie in der einen Zeile mit dem Reg-Zweig vor «HKEY» einfach ein Minuszeichen ein. Der Code sieht damit so aus: