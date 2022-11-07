Microsoft Office kostenlos nutzen – so gehts

Word, Excel, PowerPoint & Co. sind so weit verbreitet, dass man auch als Privatanwender nur schwer um die Nutzung herumkommt: Das Budget des Vereins (Excel), die Korrespondenz mit der Schule (Word), die Präsentation zum Vortrag (PowerPoint) – das alles wird in der Regel mit Microsoft-Apps erstellt.

Natürlich gibt es Alternativen wie Open­Office oder die Google-Office-Palette, aber sie alle haben gegenüber den Microsoft-Tools ­gewisse Einschränkungen, was zu Kompati­bilitätsproblemen führen kann. Doch die Anschaffung von Office geht ins Geld: Im Abonnement kostet eine Lizenz rund 7 Franken pro Monat, ein einmaliger Kauf schlägt mit rund 70 Franken (Single) bzw. rund 110 Franken zu Buche (Family). Die Single- und Familien-Abokosten finden Sie hier.

Es geht aber auch anders: Microsoft bietet fast die gesamte Palette als Onlineversion an. Folgende Programme können Sie direkt im Browser online nutzen:

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneDrive (mit 5 GB Speicherplatz)

Teams

OneNote

Skype

Dazu kommen noch weitere Apps wie der Kalender, PowerAutomate, ToDo und Kontakte. Ausserdem sind die Funktionen von FamilySafety integriert, über die Berechtigungen von Familienmitgliedern verwaltet werden können.

Die Anmeldung

Um die Office-Palette von Microsoft kostenlos zu nutzen, müssen Sie sich registrieren – sofern Sie nicht bereits über ein Login bei Microsoft verfügen. So gehen Sie vor: