Spassbremse
Microsoft Office lässt mich keine Bilder einfügen
Kollege Beat Rüdt beschreibt in der Februar-Ausgabe, wie man in Office-Programmen wie Word verschiedenartige Bilder abrufen und einfügen kann. Doch beim Versuch, über Einfügen/Bilder auf die Onlinebilder zuzugreifen, erscheint die Meldung «Der für die Verwendung dieser Funktion erforderliche Dienst ist deaktiviert. Überprüfen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen». Wo sind denn die?
Lösung: Leider verpasst es Microsoft, in dieser Fehlermeldung einen Weg zu den Datenschutzeinstellungen zu zeigen. Öffnen Sie im betroffenen Office-Programm (z.B. Word) das Datei-Menü. Allenfalls nach einem Klick auf Mehr gehts zu den Optionen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Trust Center, anschliessend im rechten Teil auf Einstellungen für das Trust Center. In der linken Spalte finden Sie die Datenschutzoptionen. Klicken Sie auf diese, anschliessend im rechten Fensterteil auf Datenschutzeinstellungen.
Hier knipsen Sie unter Optionale verbundene Erfahrungen das Kästchen bei Optionale verbundene Erfahrungen aktivieren an. Jetzt fordert Word (oder PowerPoint oder Excel) zu einem Neustart der Office-Anwendung auf. Bestätigen Sie per Klick auf Neustart erforderlich und nicken Sie alle geöffneten Einstellungsfenster per OK ab. Schliessen Sie Word/Excel/PowerPoint und starten Sie es nach einigen Sekunden wieder. Jetzt lassen sich die Onlinebilder suchen und einfügen – vorausgesetzt, Sie haben Internetzugriff. (PCtipp-Forum)
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