Microsoft Office lässt mich keine Bilder einfügen

Kollege Beat Rüdt beschreibt in der Februar-Ausgabe, wie man in Office-Programmen wie Word verschiedenartige Bilder abrufen und einfügen kann. Doch beim Versuch, über Einfügen/Bilder auf die Onlinebilder zuzugreifen, erscheint die Meldung «Der für die Verwendung dieser Funktion erforderliche Dienst ist deaktiviert. Überprüfen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen». Wo sind denn die?

Lösung: Leider verpasst es Microsoft, in dieser Fehlermeldung einen Weg zu den Datenschutzeinstellungen zu zeigen. Öffnen Sie im betroffenen Office-Programm (z.B. Word) das Datei-Menü. Allenfalls nach einem Klick auf Mehr gehts zu den Optionen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Trust Center, anschliessend im rechten Teil auf Einstellungen für das Trust Center. In der linken Spalte finden Sie die Datenschutzoptionen. Klicken Sie auf diese, anschliessend im rechten Fensterteil auf Datenschutzeinstellungen.