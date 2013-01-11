Microsoft OneNote stört beim Drucken

Lösung: Da dürfte kein Ab- sondern ein Umschalten ausreichen. Es kommt gelegentlich vor, dass Windows aus ungeklärten Gründen vom gewohnten Standarddrucker auf einen virtuellen Drucker umschaltet, so zum Beispiel auf OneNote, auf einen PDF-Drucker oder auf den Microsoft XPS Document Writer.

Öffnen Sie Start/Geräte und Drucker. Sie entdecken das grüne Häkchensymbol, welches momentan OneNote (oder einen anderen virtuellen Drucker) als aktuellen «Standarddrucker» kennzeichnet. Klicken Sie Ihren gewohnten Drucker mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Als Standarddrucker festlegen. Das Häkchen wandert jetzt dorthin zurück, wo es hingehört. Künftig wird Windows nach dem Klick aufs Drucken-Symbol oder nach der Tastenkombination Ctrl+P wieder automatisch diesen Drucker verwenden. (PCtipp-Forum)