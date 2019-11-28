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Claudia Maag
28. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Microsoft: Outlook.com gibts nun als PWA

Outlook-Benutzer können die Progressive Web App unter Windows, MacOS, und Chrome OS nutzen. So installieren Sie die PWA.

Bildquelle: The Verge

© Quelle: PCtipp.ch

Microsoft verwandelt seine Outlook.com- und Outlook für die Webmail-Services in Progressive Web Apps (PWA). Dies ermöglicht es jedem Outlook-Benutzer, die Webanwendung für Windows, MacOS, Chrome OS und anderen Plattformen zu installieren, die PWAs unterstützen, berichtet «The Verge» (Englisch).

Bildquelle: The Verge

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer beispielsweise die Desktop-Version etwas überladen findet, kann nun auf diese «App» umsteigen. Mit einem Browser auf Chromium-Basis (z.B. Chrome oder Brave) können Sie die PWA bereits installieren.

Öffnen Sie Outlook.com z.B. mit dem Chrome-Browser und klicken Sie dann auf das Plus-Symbol in der Adresszeile

 © Quelle: PCtipp.ch

So gehts: Öffnen Sie z.B. Chrome und loggen Sie sich bei Outlook.com ein. In der Adresszeile oben rechts finden Sie das Plus-Zeichen. Klicken Sie darauf, um die PWA zu installieren. Anschliessend finden Sie im Startmenü nebst der Desktop-Version auch eine App-Verknüpfung für die Outlook-PWA.

So sieht die PWA aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Ausserdem experimentiert Microsoft damit, die Unterstützung von Gmail, Google Drive und Google Kalendar auf Outlook.com zu bringen. Gemäss «The Verge» haben die Redmonder gegenüber dem Techportal bestätitgt, dass man «mit einer kleinen Gruppe von Outlook.com-Benutzern» für die Integration experimentiere.

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