Microsoft: Outlook.com gibts nun als PWA

So gehts: Öffnen Sie z.B. Chrome und loggen Sie sich bei Outlook.com ein. In der Adresszeile oben rechts finden Sie das Plus-Zeichen. Klicken Sie darauf, um die PWA zu installieren. Anschliessend finden Sie im Startmenü nebst der Desktop-Version auch eine App-Verknüpfung für die Outlook-PWA.