Microsoft Teams: Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren

Möchten Sie Teams-Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren, gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie oben auf Ihr Microsoft-Teams-Konto-Icon. Wählen Sie Einstellungen. Hier gehts zu Anrufe. Aktivieren Sie den Schieberegler rechts von Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren. Gleich darunter finden Sie in der App übrigens eine Liste der blockierten Nummern bzw. Sie können manuell welche hinzufügen.

Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Teams-Version 1416/1.0.0.(...) durchgeführt.