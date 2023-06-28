28. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.
Kommunkationstool
Microsoft Teams: Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren
In der Teams-App können Sie Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren, wenn Sie dies möchten.
Möchten Sie Teams-Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Tippen Sie oben auf Ihr Microsoft-Teams-Konto-Icon.
- Wählen Sie Einstellungen.
- Hier gehts zu Anrufe.
- Aktivieren Sie den Schieberegler rechts von Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren.
- Gleich darunter finden Sie in der App übrigens eine Liste der blockierten Nummern bzw. Sie können manuell welche hinzufügen.
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