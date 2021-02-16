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Claudia Maag
16. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Microsoft Teams: Apps anheften – so gehts

Mit der neusten Version können Sie Apps in der Menüleiste links anpinnen.

Apps sind nun anpinnbar

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Seit einem Update können Sie Apps in der Seitenleiste links anpinnen. Sagen wir, Sie möchten dort fix die Wiki-App haben. 

Apps anpinnen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Klicken Sie in der Desktop-Version in der Menüleiste links auf das Drei-Punkte-Symbol.
  2. Bei der gewünschten App: rechter Mausklick.
  3. Beim Pop-up-Menü wählen Sie hier nun Anheften. Im Anschluss sehen Sie links in der Menüleiste fix das App-Symbol. Dies bleibt, auch wenn Sie die App schliessen bzw. neu starten.

  4. Bei manchen Apps können Sie übrigens zudem auch Pop-out-App auswählen.
  5. Wenn Sie eine bereis angepinnte App per Maus länger anklicken und dann nach oben bzw. unten verschieben, können Sie die Reihenfolge nach Gusto anpassen.

In der (Android-)-App funktioniert dies derzeit noch nicht.

Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version 1.1.00.2879 (64-Bit) durchgeführt.

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