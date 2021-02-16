Microsoft Teams: Apps anheften – so gehts

Klicken Sie in der Desktop-Version in der Menüleiste links auf das Drei-Punkte-Symbol. Bei der gewünschten App: rechter Mausklick. Beim Pop-up-Menü wählen Sie hier nun Anheften. Im Anschluss sehen Sie links in der Menüleiste fix das App-Symbol. Dies bleibt, auch wenn Sie die App schliessen bzw. neu starten. Bei manchen Apps können Sie übrigens zudem auch Pop-out-App auswählen. Wenn Sie eine bereis angepinnte App per Maus länger anklicken und dann nach oben bzw. unten verschieben, können Sie die Reihenfolge nach Gusto anpassen.

In der (Android-)-App funktioniert dies derzeit noch nicht.

Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version 1.1.00.2879 (64-Bit) durchgeführt.