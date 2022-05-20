Microsoft Teams: Bitte nicht mit Enter absenden

Jetzt ist es schon wieder passiert. In einer Teams-Nachricht haben Sie aus Gewohnheit nach der Begrüssung Enter gedrückt, worauf die Nachricht entschlüpft ist.

Aber wie fügen Sie in Teams einen Zeilenwechsel oder neuen Absatz ein, wenn das mit der Enter-Taste nicht klappt?

Lösung: Eine neue Zeile beginnen Sie in Teams standardmässig mit der Tastenkombination Shift+Enter (Umschalt+Enter). Eine Alternative dazu wäre, dass Sie sich angewöhnen, auf den erweiterten Editor umzuschalten.

Was für ein erweiterter Editor?

Klicken Sie in die Texteingabezeile, taucht darunter eine Symbolleiste auf. Das erste Symbol (mit dem Buchstaben A und einem Stift) schaltet den erweiterten Texteditor ein.