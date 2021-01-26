26. Jan 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Microsoft Teams: Emojis per Tastenkombination verwenden – so gehts
Wenn Sie eine Reaktion verschicken möchten, geht das auch per Tastendruck.
Lösung:
- Beim Tab Chat (links) wählen Sie eine Konversation aus und klicken in das Nachrichten-Feld.
- Drücken Sie die Tastenkombi : plus den Namen des Emojis.
Beispiele: :wink oder :smile oder :thumbsup. Sobald Teams das gewünschte Emoji erkennt, sehen Sie eine Liste, aus der Sie auswählen können.
- Drücken Sie die Enter-Taste (einmal zur Auswahl, ein zweites Mal zum Verschicken).
Kommentare