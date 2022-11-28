28. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
Kollaborations-Tool
Microsoft Teams: (Gruppen-)Chat stummschalten – so gehts
Artet eine Gruppendiskussion während der Arbeit gerade etwas aus? So schalten Sie den Chat stumm, damit Sie konzentriert weiterarbeiten können.
Die Benachrichtigungen in Microsoft Teams sind relativ oft für Ablenkungen verantwortlich. Es gibt aber Wege, diese einzudämmen.
- In der mobilen Teams-App tippen Sie auf die Registerkarte Chat.
- Tippen Sie auf den 1:1- oder Gruppenchat.
- Oben rechts finden Sie das Drei-Punkte-Symbol.
- Im Pop-up-Menü wählen Sie Stummschalten.
- Im oberen Displaybereich, direkt unterhalb der Kontakte, die diesem (Gruppen-)Chat zugeordnet sind, sehen Sie eine durchgestrichene Glocke und den Text stummgeschaltet.
- Um dies wieder aufzuheben, tippen Sie erneut auf das Drei-Punkte-Symbol und tippen dann auf Chat wieder aktivieren.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der kostenpflichtigen mobilen Teams-Version 1416/1.0.0.2022415001 durchgeführt.
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