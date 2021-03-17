Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Mär 2021
Lesedauer 3 Min.

Schweig, Teams!

Microsoft Teams: Keine oder individuelle Benachrichtigungen via Handy erhalten

Benachrichtigungen können sinnvoll sein. Ärgerlich sind sie allerdings, wenn Sie Sekunden zuvor bereits am PC per Ping-Ton informiert wurden. Oder Sie abends einschlafen möchten und ein schlafloser Kollege noch rasch etwas für den nächsten Tag mitteilt.
© (Quelle: Microsoft/Play Store)

Sie können die Benachrichtigungen auf dem Smartphone entweder komplett kappen oder sie personalisieren. Wenn Sie tagsüber sowieso am PC sitzen und dort Teams geöffnet haben, werden Sie doppelt informiert, was nervt. Im Halbschlaf über etwas informiert zu werden, was gut bis zum nächsten Tag warten könnte, ist auch nicht optimal. 

Statt komplett auf stumm stellen können Sie die Teams-Benachrichtigungen personalisieren

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch
  1. Wenn Teams auf dem Handy komplett den Mund halten soll: Tippen Sie auf das Hamburger-Menü, anschliessend gehts zu Benachrichtigungen/Allgemeine Aktivität und deaktivieren Sie den Schieberegler bei Benachrichtigungen anzeigen.
  2. Sinnvoller kann aber ein Kompromiss sein. Wer im (Home-)Office am PC sitzt und das Handy irgendwo neben sich liegen hat, möchte wohl einfach nicht doppelt – und Sekunden nacheinander – informiert werden, dass Kollegin XY nun gechattet oder in einem Kanal etwas geschrieben hat. Unter Benachrichtigungen blockieren finden Sie hierfür Wenn aktiv am Desktop. Betätigen Sie den Schieberegler.

    Hinweis: In der App steht, dass Sie bereits nach 3 Minuten Inaktivität am PC als inaktiv betrachtet werden. Was sinnvoll sein kann, wenn Sie z.B. einen Kaffee rauslassen oder kochen, das Handy dabeihaben und etwas wichtiges passiert.

  3. Wer eine bessere Work-Life-Balance im Homeoffice anstrebt: Tippen Sie auf Während der Ruhezeit. Einerseits gibt es Tägliche ruhige Stunden, andererseits Ruhige Tage (z.B. das Wochenende). Betätigen Sie den jeweiligen Schieberegler. Beispiel Tägliche ruhige Stunden: Sie können Start- und Endzeit eingeben. In dieser Zeit erhalten Sie keine Teams-Benachrichtigungen auf dem Handy mehr.
  4. Weiter unten, unter Zulassen, können Sie Ausnahmen definieren, z.B. Eingehende Anrufe oder Erwähnungen.

  5. Bei Ruhige Tage können Sie Wochentage auswählen, also z.B. Samstag und Sonntag (standardmässig ausgewählt, sobald Sie den Schieberegler aktivieren).

  6. Unter Benachrichtigungen können Sie übrigens auch Wenn in Besprechungen auf Ein setzen, damit Sie während Telefonaten oder Videomeetings keine Benachrichtigungen erhalten.

Hinweis: Wir haben dies mit der Teams-für-Android-Version 1416/1.0.0.2021022202 durchgeführt.

Kommentare

Microsoft Teams Apps Messaging Office Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare