Microsoft Teams: Liveuntertitel aktivieren

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Notebook (22H2) und der Teams-Desktop-Version 1.6.00.11166 (64-Bit) durchgeführt.

Zusatztipp: Liveuntertitel ist nicht dasselbe wie Transkription. Wenn die Transkription aktiviert ist, verfügen Benutzer über eine schriftliche Kopie des gesprochenen Texts, der nahezu in Echtzeit erfasst wird. Wie das geht, ist hier erklärt.