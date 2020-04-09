Microsoft Teams: Nachricht oder Beitrag speichern – so gehts

Durch die Corona-Krise und die dadurch reihenweise Im-Home-Office-Tätigen werden Mitarbeiter-Kommunikations-Tools wie Microsoft Teams immer populärer. Ob Teams, Chats, Kalender oder Anrufe: Die Übersicht zu behalten, ist nicht immer ganz einfach. Manchmal möchte man beispielsweise einen Beitrag oder eine Nachricht in Teams verfolgen. In unserem Beispiel befinden wir uns in der Desktop-Version im Tab Chat.