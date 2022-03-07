7. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Microsoft Teams: Nachricht in Chat anpinnen – so gehts
Wenn Sie die Aufmerksamkeit für eine Nachricht erhöhen möchten, können Sie diese für die Chat-Mitglieder anpinnen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Nachricht.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie aus der nun erscheinenden Liste Pin aus.
- Um die angepinnte Nachricht wieder zu entfernen, fahren Sie oben erneut mit dem Mauszeiger darüber, gehen wieder zum Drei-Punkte-Symbol und wählen Lösen aus. Bestätigen Sie via OK.
Mit der Teams-Version für Privatanwender funktioniert dies leider nicht.
Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 mit der kommerziellen Microsoft-Teams-Desktop-Version 1.5.00.4689 (64-Bit) durchgeführt.
Kommentare