Microsoft Teams: Together-Modus für alle Teilnehmenden einstellen

Sobald Sie als Organisatorin oder Organisator das Teams-Meeting gestartet haben, klicken Sie oben in der Menüleiste auf das Drei-Punkte-Symbol (Weitere). Wählen Sie hier statt Galerie den Zusammen-Modus. Der Zusammen-Modus wird nun bei Ihnen angezeigt. Klicken Sie unten links auf Szene ändern. Wählen Sie die gewünschte Szene aus. Wichtig: Haken Sie (unten links) die Checkbox bei Zusammen-Modus für alle auswählen an. Klicken Sie auf Übernehmen. Allenfalls werden Sie nach der Erlaubnis gefragt, eine (neue) Szene hinzuzufügen. Anschliessend wird die Szene angezeigt. Die Teilnehmenden, in unserem Beispiel die Autorin mit der privaten Teams-Version, erhalten eine Benachrichtigung, dass der Admin den Zusammen-Modus für alle User ausgewählt hat.

Man kann sogar den jeweiligen Teilnehmenden einen Platz zuordnen. Auch dies finden Sie via; direkt links des-Buttons ist die Funktion. Wählen Sie einen Teilnehmer aus und ziehen Sie den Namen auf einen der «Arbeitsplätze» im Bild nach rechts. Klicken Sie auf. Mit der privaten Teams-Version funktioniert dies derzeit leider noch nicht. Jemand mit der Business-Version kann aber jemanden mit einer kostenlosen Privatversion als Gast einladen.