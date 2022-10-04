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Claudia Maag
4. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Zusammen-Modus

Microsoft Teams: Together-Modus für alle Teilnehmenden einstellen

Dass jeder und jede einen eigenen Hintergrund hat, nervt Sie als Meeting-Organisator? Neu kann man in Teams den Zusammen-Modus für alle gleich einstellen.

Sie können neu als Organisatorin oder Organisator den Zusammen-Modus für alle Teilnehmenden vorgeben

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Den Zusammen-Modus in Microsoft Teams gibt es schon länger (PCtipp berichtete). Nach einem Update mit diversen neuen Business-Funktionen (mehr dazu im engl. Blog), kann der Together-Modus vom Meeting-Organisator für alle Teilnehmerinnen und Teilhnehmer definiert werden, die sich im selben virtuellen Raum befinden. So haben alle die gleiche Ansicht.

Vergessen Sie nicht, die Checkbox «Zusammen-Modus für alle auswählen» anzuhaken

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Sobald Sie als Organisatorin oder Organisator das Teams-Meeting gestartet haben, klicken Sie oben in der Menüleiste auf das Drei-Punkte-Symbol (Weitere). 
  2. Wählen Sie hier statt Galerie den Zusammen-Modus.
  3. Der Zusammen-Modus wird nun bei Ihnen angezeigt. Klicken Sie unten links auf Szene ändern.
  4. Wählen Sie die gewünschte Szene aus.
  5. Wichtig: Haken Sie (unten links) die Checkbox bei Zusammen-Modus für alle auswählen an.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen. Allenfalls werden Sie nach der Erlaubnis gefragt, eine (neue) Szene hinzuzufügen.
  7. Anschliessend wird die Szene angezeigt.
  8. Die Teilnehmenden, in unserem Beispiel die Autorin mit der privaten Teams-Version, erhalten eine Benachrichtigung, dass der Admin den Zusammen-Modus für alle User ausgewählt hat.
Zusatztipp: Man kann sogar den jeweiligen Teilnehmenden einen Platz zuordnen. Auch dies finden Sie via Szene ändern; direkt links des Übernehmen-Buttons ist die Funktion Plätze zuweisen. Wählen Sie einen Teilnehmer aus und ziehen Sie den Namen auf einen der «Arbeitsplätze» im Bild nach rechts. Klicken Sie auf Zuweisen. Mit der privaten Teams-Version funktioniert dies derzeit leider noch nicht. Jemand mit der Business-Version kann aber jemanden mit einer kostenlosen Privatversion als Gast einladen.

Im Zusammen-Modus können Sie als Organisatorin sogar Plätze zuordnen – wenn Sie das möchten

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit der kostenpflichtigen Microsoft-365-Teams-Version 1.5.00.21668 unter Windows 11 Pro (21H2) durchgeführt.

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