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Claudia Maag
13. Okt 2022
Lesedauer 3 Min.

Transkribieren

Microsoft Teams: Transkription verwenden – so gehts

Sie können die Besprechungs-Transkription starten, ausblenden, stoppen und die Teilnehmenden können anschliessend das Transkript herunterladen.

Ein paar Wörter sind der Live-Transkription zwar entgangen, doch das Entscheidende wurde transkribiert

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Gerade hat Google verkündet, dass sein Videokonferenzdienst Google Meet eine automatische Transkription-Funktion erhält. Derzeit allerdings nur in englischer Sprache. Schon länger kann dies Microsoft Teams – und zwar auch in Deutsch. Wenn nicht gerade ein Teams-Meeting ansteht, können Sie eine Besprechung mit sich selbst starten, um dies auszuprobieren (Kalender/Sofortmeeting).

Transkription starten

  1. Klicken Sie oben auf das Dreipunktemenü (Weitere Aktionen).
  2. Gleich unterhalb von Aufzeichnung beginnen finden Sie Transkription starten.
  3. Anschliessend können Sie die gesprochene Sprache sowohl für Liveuntertitel als auch die Transkription festlegen. Hier wählte die Autorin Deutsch (Deutschland). Für die Schweiz ist dies nicht separat verfügbar, rechnen Sie also nicht mit Dialekt-Fähigkeiten.
  4. Zudem können Sie in der Checkbox anhaken, falls Sie Deutsch immer zur gesprochenen Sprache machen möchten.
  5. Klicken Sie auf Bestätigen.

Schweizerdeutsch kann man vergessen, aber mit Hochdeutsch klappts recht gut

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • In der rechten Spalte in Teams sehen Sie nun, dass die Transkription gestartet wurde.
  • Die gesprochene Sprache können Sie übrigens während der Sitzung noch ändern. Im Fenster rechts sehen Sie Transkript. Nachdem Sie und/oder andere Personen einen Moment gesprochen haben, erscheint daneben ein Dreipunktesymbol. Hier können Sie die Sprache ändern.

    • Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version 1.5.00.21668 unter Windows 11 Pro (22H2) durchgeführt.

    Transkription ausblenden oder stoppen

    Der Besprechungsmoderator kann die Transkription während einer Besprechung ausblenden, anhalten oder wieder starten.

    Während einer Besprechung klicken Sie oben auf das Dreipunktesymbol (Weitere Aktionen). Hier finden Sie die Menüpunkte Transkription ausblenden (bzw. Transkription anzeigen) und Transkription beenden.

    Die Transkription wird automatisch beendet, wenn sämtliche Teilnehmenden das Videomeeting verlassen.

    Transkript herunterladen

    Zwar geht dies nicht direkt während einer Besprechung. Aber nach Beendigung des Meetings (klicken Sie auf Verlassen) können Sie das Transkript herunterladen. Gehen Sie hierzu in Teams zum Tab Kalender. Klicken Sie doppelt auf den Teams-Besprechungstermin. In den Termindetails finden sie nun die Datei Transkript. Klicken Sie darauf, um den Text zu sehen, oberhalb finden Sie den Menüpunkt Herunterladen. Besprechungsteilnehmer können den Inhalt als .docx- oder als .vtt-Datei herunterladen.

    Nach der (geplanten) Teams-Besprechung können hier die Teilnehmenden das Transkript herunterladen

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies funktioniert nur für geplante Teams-Besprechungen und nicht für Sofortmeetings!

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