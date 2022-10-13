Transkribieren
Microsoft Teams: Transkription verwenden – so gehts
Gerade hat Google verkündet, dass sein Videokonferenzdienst Google Meet eine automatische Transkription-Funktion erhält. Derzeit allerdings nur in englischer Sprache. Schon länger kann dies Microsoft Teams – und zwar auch in Deutsch. Wenn nicht gerade ein Teams-Meeting ansteht, können Sie eine Besprechung mit sich selbst starten, um dies auszuprobieren (Kalender/Sofortmeeting).
Transkription starten
- Klicken Sie oben auf das Dreipunktemenü (Weitere Aktionen).
- Gleich unterhalb von Aufzeichnung beginnen finden Sie Transkription starten.
- Anschliessend können Sie die gesprochene Sprache sowohl für Liveuntertitel als auch die Transkription festlegen. Hier wählte die Autorin Deutsch (Deutschland). Für die Schweiz ist dies nicht separat verfügbar, rechnen Sie also nicht mit Dialekt-Fähigkeiten.
- Zudem können Sie in der Checkbox anhaken, falls Sie Deutsch immer zur gesprochenen Sprache machen möchten.
- Klicken Sie auf Bestätigen.
Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version 1.5.00.21668 unter Windows 11 Pro (22H2) durchgeführt.
Transkription ausblenden oder stoppen
Der Besprechungsmoderator kann die Transkription während einer Besprechung ausblenden, anhalten oder wieder starten.
Während einer Besprechung klicken Sie oben auf das Dreipunktesymbol (Weitere Aktionen). Hier finden Sie die Menüpunkte Transkription ausblenden (bzw. Transkription anzeigen) und Transkription beenden.
Die Transkription wird automatisch beendet, wenn sämtliche Teilnehmenden das Videomeeting verlassen.
Transkript herunterladen
Zwar geht dies nicht direkt während einer Besprechung. Aber nach Beendigung des Meetings (klicken Sie auf Verlassen) können Sie das Transkript herunterladen. Gehen Sie hierzu in Teams zum Tab Kalender. Klicken Sie doppelt auf den Teams-Besprechungstermin. In den Termindetails finden sie nun die Datei Transkript. Klicken Sie darauf, um den Text zu sehen, oberhalb finden Sie den Menüpunkt Herunterladen. Besprechungsteilnehmer können den Inhalt als .docx- oder als .vtt-Datei herunterladen.
Hinweis: Dies funktioniert nur für geplante Teams-Besprechungen und nicht für Sofortmeetings!
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