Microsoft Teams: Transkription verwenden – so gehts

In der rechten Spalte in Teams sehen Sie nun, dass die Transkription gestartet wurde.

Die gesprochene Sprache können Sie übrigens während der Sitzung noch ändern. Im Fenster rechts sehen Sie Transkript. Nachdem Sie und/oder andere Personen einen Moment gesprochen haben, erscheint daneben ein Dreipunktesymbol. Hier können Sie die Sprache ändern.

Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version 1.5.00.21668 unter Windows 11 Pro (22H2) durchgeführt.

Transkription ausblenden oder stoppen

Der Besprechungsmoderator kann die Transkription während einer Besprechung ausblenden, anhalten oder wieder starten.

Während einer Besprechung klicken Sie oben auf das Dreipunktesymbol (Weitere Aktionen). Hier finden Sie die Menüpunkte Transkription ausblenden (bzw. Transkription anzeigen) und Transkription beenden.

Die Transkription wird automatisch beendet, wenn sämtliche Teilnehmenden das Videomeeting verlassen.

Transkript herunterladen

Zwar geht dies nicht direkt während einer Besprechung. Aber nach Beendigung des Meetings (klicken Sie auf Verlassen) können Sie das Transkript herunterladen. Gehen Sie hierzu in Teams zum Tab Kalender. Klicken Sie doppelt auf den Teams-Besprechungstermin. In den Termindetails finden sie nun die Datei Transkript. Klicken Sie darauf, um den Text zu sehen, oberhalb finden Sie den Menüpunkt Herunterladen. Besprechungsteilnehmer können den Inhalt als .docx- oder als .vtt-Datei herunterladen.