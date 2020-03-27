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Gaby Salvisberg
27. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.

Microsoft Teams

Microsoft Teams: Ups, versehentlich einen Teams-Kanal gelöscht!

Klassiker aus dem Home-Office: Der Kollege löscht aus Versehen einen Teams-Kanal. Wie bekommt man den zurück?

«Oha lätz!», wie man auf gut Schweizerdeutsch sagt

© (Quelle: pctipp.ch)

Wenn das Koffein des Morgenkaffees seine Wirkung noch nicht komplett entfaltet hat, können solche Fehlklicks schon einmal passieren. Der für Inhouse- und zürideutsche Kafi-Tratsch-Zwecke erstellte Microsoft-Teams-Kanal der Redaktion fiel zum Beispiel einem frühmorgendlichen Versehen zum Opfer. Kein Grund, mit dem Kollegen zu schimpfen, denn man bekommt den Kanal sehr einfach wieder zurück.

In der linken Spalte finden Sie den Namen Ihres Teams. Bei uns ist das PCtipp-Redaktion. Dahinter klicken Sie aufs Drei-Punkte-Icon und gehen Sie zu Team verwalten. Oben finden Sie einige Reiter, darunter auch Kanäle. Unterhalb der aktiven Kanäle entdecken Sie einen Vermerk «Gelöscht (1)», wobei die Zahl in den Klammern die Anzahl gelöschter Kanäle angibt. Klappen Sie Gelöscht (1) auf, sind die gelöschten Kanäle mit Löschdatum aufgeführt.

Hier werden Sie einen gelöschten Teams-Kanal wiederfinden

 © Quelle: pctipp.ch

Hinter jenem, den Sie zurückhaben wollen, gehts zu Wiederherstellen. Klicken Sie erneut auf Wiederherstellen, ist der Kanal wieder da.

Da (in der linken Spalte) ist er ja wieder

 © Quelle: pctipp.ch

Wie ginge es denn richtig? Manche Kanäle interessieren Sie aber wirklich nicht die Bohne, gerade, wenn Sie konzentriert arbeiten wollen (oder müssen). Klicken Sie auf den Kanal, der Sie nicht interessiert und benutzen Sie Ausblenden; dann ist er nur für Sie nicht mehr in der Liste der aktiven Kanäle. Wollen Sie später das Geschehen in diesem ausgeblendeten Kanal wieder mitverfolgen? Unterhalb der Kanal-Liste ist etwas wie 1 ausgeblendeter Kanal zu sehen (vielleicht sind es auch mehr als nur einer). Klicken Sie dort drauf und greifen Sie hinter dem betroffenen Kanal auf Einblenden. Schon ist der Kanal auch für Sie wieder sichtbar.

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