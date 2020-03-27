Microsoft Teams: Ups, versehentlich einen Teams-Kanal gelöscht!

Wenn das Koffein des Morgenkaffees seine Wirkung noch nicht komplett entfaltet hat, können solche Fehlklicks schon einmal passieren. Der für Inhouse- und zürideutsche Kafi-Tratsch-Zwecke erstellte Microsoft-Teams-Kanal der Redaktion fiel zum Beispiel einem frühmorgendlichen Versehen zum Opfer. Kein Grund, mit dem Kollegen zu schimpfen, denn man bekommt den Kanal sehr einfach wieder zurück.

In der linken Spalte finden Sie den Namen Ihres Teams. Bei uns ist das PCtipp-Redaktion. Dahinter klicken Sie aufs Drei-Punkte-Icon und gehen Sie zu Team verwalten. Oben finden Sie einige Reiter, darunter auch Kanäle. Unterhalb der aktiven Kanäle entdecken Sie einen Vermerk «Gelöscht (1)», wobei die Zahl in den Klammern die Anzahl gelöschter Kanäle angibt. Klappen Sie Gelöscht (1) auf, sind die gelöschten Kanäle mit Löschdatum aufgeführt.