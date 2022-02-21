Microsoft Teams: Videospiegelung ausschalten – so gehts

Sich selbst in Videokonferenzen zu sehen, kann irritierend sein, siehe auch diesen Artikel von Juni 2020. Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Besprechung haben nun die Möglichkeit, die Spiegelung ihres Bildes in der Videovorschau – das kleine Fenster, das während des Meetings angezeigt wird – abzuschalten. Microsoft schreibt in ihrem Blog, man habe während der letzten sechs Monate immer mehr Anfragen von Lehrkräften und anderen Nutzerinnen und Nutzern erhalten, welche die gespiegelte Videovorschau abschalten wollten. Dies ist z.B. angenehm, wenn man Text auf dem virtuellen Hintergrund verwendet oder auf ein Whiteboard schreibt. Deshalb rollt Microsoft derzeit die Funktion Mein Video spiegeln für Windows- und Mac-Desktop-Anwendungen aus.

Wenn Sie dies ausprobieren möchten, gehen Sie mit der kommerziellen Teams-Version (Desktop) folgendermassen vor: