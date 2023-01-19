Microsoft Teams: Voicemail-Begrüssung aufzeichnen

Zeichnen Sie Ihre Begrüssungsnachricht auf. Sie können Sie nochmals anhören und erneut aufzeichnen, wenn Sie nicht zufrieden sind.

Sobald Sie damit zufrieden sind, nehmen Sie die Aufzeichnung mit der Taste 1 an und verlassen das Menü mit der *-Taste.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Notebook (22H2) und der Teams-Desktop-Version Microsoft 1.5.00.36367 (64-Bit) durchgeführt.

Unsere besten Tipps für Microsoft Teams (berufliche und private Version) finden Sie hier.