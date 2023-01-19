Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
19. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Teams-Anrufe

Microsoft Teams: Voicemail-Begrüssung aufzeichnen

Wenn Sie einen Teams-Anruf verpassen, werden Anrufende nach einigen Sekunden auf die Voicemail umgeleitet. So personalisieren Sie die Voicemail-Begrüssung.
© (Quelle: Microsoft)

Früher besprach man den Anrufbeantworter, heute gibt es die Microsoft-Teams-Voicemail. Wenn Sie einen Anruf innerhalb von Teams verpassen, wird die Person standardmässig nach 20 Sekunden auf Ihre Voicemail umgeleitet. Wenn Sie möchten, können Sie eine personalisierte Begrüssung aufzeichnen.

  1. Klicken Sie in der Teams-Desktop-App oben – neben Ihrem Microsoft-Konto-Icon – auf das Drei-Punkte-Symbol.
  2. Wählen Sie Einstellungen.

Die Teams-Einstellungen (PC-Version)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Hier gehts zu Anrufe.
  • Beim Abschnitt Voicemail klicken Sie auf die Schaltfläche Voicemail konfigurieren.
  • Klicken Sie auf den Button Begrüssung aufzeichnen.
  • Sie sehen nun ein Hauptmenü mit Tasten und eine weibliche Stimme führt Sie durch den Prozess.

    • Manövrieren Sie mittels Zahlen durch das Hauptmenü und zeichnen dann Ihre Voice-Mail-Begrüssung auf

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Zeichnen Sie Ihre Begrüssungsnachricht auf. Sie können Sie nochmals anhören und erneut aufzeichnen, wenn Sie nicht zufrieden sind.
  • Sobald Sie damit zufrieden sind, nehmen Sie die Aufzeichnung mit der Taste 1 an und verlassen das Menü mit der *-Taste.

    • Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Notebook (22H2) und der Teams-Desktop-Version Microsoft 1.5.00.36367 (64-Bit) durchgeführt.

    Unsere besten Tipps für Microsoft Teams (berufliche und private Version) finden Sie hier.

    Kommentare

    Microsoft Teams Apps Kommunikation Office Smartphone & Apps
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
    Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren
    News
    Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
    Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
    1 Minute
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare