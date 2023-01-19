19. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
Teams-Anrufe
Microsoft Teams: Voicemail-Begrüssung aufzeichnen
Wenn Sie einen Teams-Anruf verpassen, werden Anrufende nach einigen Sekunden auf die Voicemail umgeleitet. So personalisieren Sie die Voicemail-Begrüssung.
Früher besprach man den Anrufbeantworter, heute gibt es die Microsoft-Teams-Voicemail. Wenn Sie einen Anruf innerhalb von Teams verpassen, wird die Person standardmässig nach 20 Sekunden auf Ihre Voicemail umgeleitet. Wenn Sie möchten, können Sie eine personalisierte Begrüssung aufzeichnen.
- Klicken Sie in der Teams-Desktop-App oben – neben Ihrem Microsoft-Konto-Icon – auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie Einstellungen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Notebook (22H2) und der Teams-Desktop-Version Microsoft 1.5.00.36367 (64-Bit) durchgeführt.
Unsere besten Tipps für Microsoft Teams (berufliche und private Version) finden Sie hier.
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