Mit der Migros-App bezahlen – so gehts

1. Gehen Sie in der Migros-App auf den Tab Portemonnaie.

2. Sie müssen sich allenfalls mit dem Migros-Konto anmelden.

3. Falls Sie die Cumulus-Karte noch nicht hinterlegt haben, können Sie dies nun erledigen. Sie werden per SMS einen Code erhalten (2FA).

4. Anschliessend finden Sie hier den Button Mit der App bezahlen. Tippen Sie darauf.

5. Bei der Autorin kommt direkt die Frage nach dem Fingerabdruck – so wie wir das bei unserem Android-13-Smartphone hinterlegt haben.

6. Anschliessend können Sie Ihre bevorzugte Bezahloption (Twint oder Karten) auswählen – oder weitere hinzufügen.