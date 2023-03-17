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Claudia Maag
17. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipps

Migros-App: Produkt per Barcode-Scan rasch finden – so gehts

Wenn Sie eine Einkaufsliste für den orangen Riesen erstellen möchten, geht das direkt in dessen App. Lieblingsprodukte fügt man dann einfach via Barcode-Scan hinzu.

Mit dem Barcode-Scan können Sie daheim Ihre Lieblingsprodukte erfassen und der Einkaufsliste hinzufügen

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Die Migros-App erlaubt das Scannen bereits gekaufter Produkte, um sie für einen späteren Einkauf auf die Liste zu setzen. So gehts:

  1. Falls nicht bereits eine Einkaufsliste erstellt ist, gehen Sie zu Liste und geben Sie der Einkaufsliste einen Namen.
  2. Ob Sie nun im Home-Tab (Migros) oder in der Registerkarte Liste sind, oben auf dem Display sehen Sie rechts einen Barcode mit dem Kamera-Scan-Zeichen drumherum. Tippen Sie darauf.
  3. Halten Sie die In-App-Kamera über den Barcode auf Ihrem Migros-Produkt.
  4. Wählen Sie die gewünschte Anzahl per Plus-Zeichen aus.
  5. Tippen Sie auf das Produkt und fügen Sie es per orangem Button zu Ihrer Einkaufsliste hinzu.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Handy und der Migros-App-Version 7.25.0 durchgeführt. Die Migros Einkaufen & Sparen-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

Wenn Sie hingegen ein Coop-Kind sind: Auch hier können Sie oben in der App den Strichcode scannen. Das jüngste Update bringt zudem noch die Möglichkeit, QR-Codes zu scannen.

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