Migros- und Coop-Karte kündigen – so gehts

Update: Coop schreibt, man habe nach der Löschung der Supercard einen Monat Zeit, um die Superpunkte auf ein anderes Superpunkt-Konto zu übertragen, oder sie in Treuegeschenkkarten umzuwandeln oder sie zu spenden. Das wird also nicht automatisch erledigt, selbst wenn man es angegeben hat.

Wichtig: Die Kündigung der Supercard deaktiviert nur die Teilnahme am Supercard-Programm. Jedoch hat dies laut Coop nicht zur Folge, dass Ihre Daten gelöscht werden! Wenn Sie dies möchten, müssen Sie ein Löschungsbegehren inkl. ID/Pass-Kopie an den Kundendienst stellen.

Migros Cumulus-Karte

Auf der Migros-Webseite sucht man lange und dann doch vergeblich nach einem Kündigungs-Online-Formular. Ich musste den Chatbot bemühen. Der wollte mir zunächst ein Kündigungsformular per Mail schicken. Das haben wir uns zukommen lassen. Der offizielle Weg wäre:

Surfen Sie auf diese Cumulus-FAQ-Seite. Ganz unten können Sie die Migros kontaktieren. Hierfür wird man die Infoline verwiesen. Dort können Sie via Telefon oder WhatsApp das Formular anfordern.

Wir haben bei unserem Versuch das Formular für die Cumulus-Kündigung (PDF) allerdings via Chatbot angefordert, jenes kurze Zeit später per Mail erhalten und haben es unten für Sie zum Download bereitgestellt.

Zusatztipp: Punktestand in der App ansehen. Wenn Sie Ihre Cumulus-Karte in Ihrem Migros-Account aktiviert haben, finden Sie die Karteninfos in der Migros-App (Android, iOS) oben rechts beim Konto-Symbol und dort bei Mein Cumulus. Dort sehen Sie nicht nur Ihre Cumulus-Nummer, sondern auch den Punktestand.

Das Formular Löschauftrag für das Cumulus-Konto finden Sie gleich hier unten zum Herunterladen (PDF).