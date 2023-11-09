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Claudia Maag
9. Nov 2023
Lesedauer 3 Min.

Cumulus und Supercard

Migros- und Coop-Karte kündigen – so gehts

Wer die Migros- und Supercard kündigen möchte, muss entweder eine ganze Weile lang online suchen. Oder diesen Tipp lesen.
© (Quelle: Coop/Migros)

Im Oktober dieses Jahres berichtete «20 Minuten», wie Migros und Coop Ihre anonymisierten Daten weiterverkaufen. Coop hat dafür sogar eine hauseigene Daten-Management-Plattform, in der alle Verkaufsinformationen zusammengeführt werden, wie das «NZZ Magazin» berichtete (Registrierung nötig, um ihn zu lesen). Erfasst wird, was im Laden, online, via Supercard oder in den Tochterunternehmen (Jumbo, Import Parfümerie, Interdiscount) gekauft wird. Solche Daten werden dann anonymisiert an Lieferanten verkauft, wodurch die Werbung gezielter auf bestimmte Gruppen zugeschnitten werden kann.

Falls Sie eine Cumulus- und/oder Supercard besitzen – und die Nase von dieser Datensammelei bzw. dem Datenhandel genug haben – können Sie beide Karten wie unten beschrieben kündigen.

Coop Supercard

Coop schreibt auf der Webseite, man brauche eine Unterschrift des Kontoinhabers. Möglicherweise wird einem dazu nach der Online-Kündigung noch ein Brief zugestellt. Allfällige Supercard-Punkte können nicht ausbezahlt werden. Man kann aber grundsätzlich den Verwendungszweck angeben, beispielsweise Punktetransfer, eine Spende an ein SOS-Kinderdorf oder eine Patenschaft für Berggebiete.

  1. Surfen Sie auf diese FAQ-Webseite und geben Sie im Suchfeld Supercard kündigen ein.
  2. Klicken Sie auf den Link für das Kontaktformular.
  3. Unter Bereich wählen Sie Supercard, bei Anliegen Kündigung. Füllen Sie den ganzen Rest des Formulars aus.
  4. Klicken Sie auf Anfrage senden.
  5. Sie erhalten umgehend eine Eingangsbestätigung per E-Mail.

Bei Coop müssen Sie ein Onlineformular ausfüllen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Update: Coop schreibt, man habe nach der Löschung der Supercard einen Monat Zeit, um die Superpunkte auf ein anderes Superpunkt-Konto zu übertragen, oder sie in Treuegeschenkkarten umzuwandeln oder sie zu spenden. Das wird also nicht automatisch erledigt, selbst wenn man es angegeben hat.

Wichtig: Die Kündigung der Supercard deaktiviert nur die Teilnahme am Supercard-Programm. Jedoch hat dies laut Coop nicht zur Folge, dass Ihre Daten gelöscht werden! Wenn Sie dies möchten, müssen Sie ein Löschungsbegehren inkl. ID/Pass-Kopie an den Kundendienst stellen.

Migros Cumulus-Karte

Auf der Migros-Webseite sucht man lange und dann doch vergeblich nach einem Kündigungs-Online-Formular. Ich musste den Chatbot bemühen. Der wollte mir zunächst ein Kündigungsformular per Mail schicken. Das haben wir uns zukommen lassen. Der offizielle Weg wäre:

  1. Surfen Sie auf diese Cumulus-FAQ-Seite.
  2. Ganz unten können Sie die Migros kontaktieren. Hierfür wird man die Infoline verwiesen.
  3. Dort können Sie via Telefon oder WhatsApp das Formular anfordern.
Wir haben bei unserem Versuch das Formular für die Cumulus-Kündigung (PDF) allerdings via Chatbot angefordert, jenes kurze Zeit später per Mail erhalten und haben es unten für Sie zum Download bereitgestellt.

Zusatztipp: Punktestand in der App ansehen. Wenn Sie Ihre Cumulus-Karte in Ihrem Migros-Account aktiviert haben, finden Sie die Karteninfos in der Migros-App (Android, iOS) oben rechts beim Konto-Symbol und dort bei Mein Cumulus. Dort sehen Sie nicht nur Ihre Cumulus-Nummer, sondern auch den Punktestand.

Das Formular Löschauftrag für das Cumulus-Konto finden Sie gleich hier unten zum Herunterladen (PDF).

Das Formular, um die Löschung des Cumulus-Kontos zu beantragen
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