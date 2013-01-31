Tipps & Tricks
Miniaturbilder drucken unter Windows 7
Lösung: Windows 7 liefert bei Bilderordnern bereits so eine Funktion mit.
Öffnen Sie den Bilderordner. Markieren Sie die Bilder, die Sie auf dem so genannten «Kontaktbogen» haben wollen. Nun gehts oben zu Drucken, dann wählen Sie in der rechten Spalte ganz unten den Kontaktabzug aus und klicken auf die Schaltfläche Drucken.
Wer etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten braucht, kann auch zu einem Bilder-Viewer greifen. Die meisten davon bieten Hand zum Ausdrucken von Miniaturbildern aus einem Ordner. Die Funktionen können Kontaktbogen, Kontaktabzüge, Miniaturen oder Indexprints heissen. Letzteres ist zum Beispiel eine Funktion von IrfanView Thumbnails. Das erstellt aus den markierten Bildern eine neue Bilddatei mit Miniaturen inklusive Dateinamen. Sollten Sie IrfanView etwa wegen der Stapelbearbeitungswerkzeuge sowieso schon an Bord haben, könnten Sie darauf zurückgreifen.
Grafisch etwas schöner gelöst ist die Sache im FastStone Image Viewer. Es gibt diese Freeware als installierbares Programm oder als portable Version für den USB-Stick. Entzippen Sie z.B. die installierbare Version nach dem Download und starten Sie die Installation per Doppelklick auf die entpackte Datei «FSViewerSetup46.exe». Nehmen Sie die Lizenzbedingungen an und klicken Sie sich durch den Installationsvorgang.
Sobald der FastStone Image Viewer installiert ist, können Sie einen beliebigen Bilderordner mit der rechten Maustaste anklicken und zu Browse with FastStone gehen. Der Viewer öffnet sich mitsamt der Vorschaubilder. Benutzen Sie im Menü Erzeugen den Befehl Kontaktbogen. Passen Sie die Optionen im Reiter Einstellungen Ihren Wünschen an. Bei «Ausgaben» erzeugen Sie wahlweise eine PDF- oder Bilddatei oder greifen zu «Drucken». (PCtipp-Forum)
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