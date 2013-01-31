Miniaturbilder drucken unter Windows 7

Grafisch etwas schöner gelöst ist die Sache im FastStone Image Viewer. Es gibt diese Freeware als installierbares Programm oder als portable Version für den USB-Stick. Entzippen Sie z.B. die installierbare Version nach dem Download und starten Sie die Installation per Doppelklick auf die entpackte Datei «FSViewerSetup46.exe». Nehmen Sie die Lizenzbedingungen an und klicken Sie sich durch den Installationsvorgang.

Sobald der FastStone Image Viewer installiert ist, können Sie einen beliebigen Bilderordner mit der rechten Maustaste anklicken und zu Browse with FastStone gehen. Der Viewer öffnet sich mitsamt der Vorschaubilder. Benutzen Sie im Menü Erzeugen den Befehl Kontaktbogen. Passen Sie die Optionen im Reiter Einstellungen Ihren Wünschen an. Bei «Ausgaben» erzeugen Sie wahlweise eine PDF- oder Bilddatei oder greifen zu «Drucken». (PCtipp-Forum)