Wer will was von mir?

Apps, die nicht so häufig gebraucht werden, landen gerne in Ordnern. Praktischerweise zeigt dieser Ordner durch die klassische rote Markierung an, wie viele Mitteilungen von den enthaltenen Apps eingegangen sind. Unklar ist hingegen, welche Apps dafür verantwortlich sind.

Doch diese Frage ist schnell geklärt: Drücken Sie etwas länger auf das Ordner-Symbol, bis ein Einblendmenü erscheint. Jetzt werden die nach Aufmerksamkeit buhlenden Apps angezeigt, im unten gezeigten Fall also Spark und Erinnerungen.