Mondphasen für Outlook

Eigentlich wäre ein Add-On noch hübscher gewesen, etwa eines, das auch die entsprechenden Symbole anzeigt. Bis sich jemand so etwas einfallen lässt, können Sie die Mondphasen auch als Kalenderdatei importieren.

Wers braucht: Unter http://mooncal.ch/ können Sie auswählen, welche Informationen Sie gerne in Ihrem Mondkalender hätten. Anschliessend lässt sich wahlweise eine iCal-Datei herunterladen, die Sie in Outlook importieren können; alternativ gibts auch einen abonnierbaren iCal-Feed.

(Update: Nicht mehr gültigen Link ersetzt, Text & Formatierungen angepasst)