MP3-Dateien in zufälliger Sortierung auf USB-Stick speichern

Lösung: Mit dem kostenlosen AIMP geht das. Es verfügt auch über eine deutschsprachige Bedienoberfläche. Laden Sie das Programm von dieser Webseite herunter. Verwenden Sie bei «Download from» am besten den Link AIMP.

Bei der Installation müssen Sie unter anderem entscheiden, ob Sie Musikdateien mit AIMP verknüpfen wollen. Falls Sie standardmässig lieber einen anderen Musikplayer benutzen, deaktivieren Sie das entsprechende Häkchen. Abgesehen von diesem Punkt ist die Installation im Nu erledigt.

Übers Menü oben links gehts zu Ordner öffnen. Haken Sie den Ordner mit Ihren MP3-Dateien an. Darin ebenso die Option Unterordner einschliessen. Klicken Sie auf OK, tippen Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein (die Autorin nimmt «GabyTest»). Alle Songs werden nun in der rechten Spalte aufgelistet. Dazwischen sind auch Ordnertitel zu sehen, falls die Dateien in Ordner einsortiert sind.