MSN Messenger deaktivieren

Rufen Sie den MSN Messenger auf und wählen Sie dann unter dem Menü "Extras" den Menüpunkt "Optionen...". In den Optionen wählen Sie die Kategorie "Allgemein".

Dort finden Sie die Möglichkeit, den Messenger beim Start von Windows nicht mehr automatisch mitstarten zu lassen. Entfernen Sie einfach das Häkchen vor "MSN Messenger bei jeder Windows-Anmeldung automatisch ausführen".