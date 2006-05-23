23. Mai 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
MSN Messenger deaktivieren
Meine Tochter hat den MSN Messenger installieren lassen, und ich erhalte nun dauernd irgendwelche Meldungen, welche mich absolut nerven. Wie bitte kann ich den MSN Messenger deaktivieren?
Rufen Sie den MSN Messenger auf und wählen Sie dann unter dem Menü "Extras" den Menüpunkt "Optionen...". In den Optionen wählen Sie die Kategorie "Allgemein".
Dort finden Sie die Möglichkeit, den Messenger beim Start von Windows nicht mehr automatisch mitstarten zu lassen. Entfernen Sie einfach das Häkchen vor "MSN Messenger bei jeder Windows-Anmeldung automatisch ausführen".
Nun startet der Messenger beim nächsten Start von Windows nicht mehr mit.
Lesen Sie zu diesem Thema in unserem Archiv auch den Artikel "Unerwünschte Nachrichten" [1].
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