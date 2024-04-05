Apple-Ecke
Diese Müllabfuhr arbeitet gründlich
Und so sammeln sich über die Jahre jede Menge Ordner und Dateien an, vor allem im Verzeichnis Library. Sie stören zwar nicht, aber sie belegen Platz. Und bei so manchen Anwendern verstösst es gegen die «Arbeitsplatz-Hygiene», dass solche Überbleibsel herumliegen.
Dem tritt Pearcleaner entgegen: Die Software listet beim Start alle installierten Programme auf. Ein Klick in der Liste reicht A, dass die zugehörigen Ordner und Dateien angezeigt werden B. Danach passiert nichts – bis mit einem Klick auf die Schaltfläche Uninstall C, das Programm mitsamt Entourage gelöscht wird.
Installation
Laden Sie Pearcleaner bei Github unter der Adresse go.pctipp.ch/3287, indem Sie auf den Link Pearcleaner.zip klicken. Da die Anwendung nicht von Apple notarisiert ist, klicken Sie vor dem ersten Start das Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü den Befehl Öffnen.
Beim ersten Start benötigt Pearcleaner umfangreiche Zugriffsrechte, da gut vergrabene Verzeichnisse aufgespürt und gelöscht werden sollen. Klicken Sie auf Full Disk Access, damit sich die Systemeinstellung mit den entsprechenden Einstellungen automatisch öffnet.
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