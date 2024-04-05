Diese Müllabfuhr arbeitet gründlich

Und so sammeln sich über die Jahre jede Menge Ordner und Dateien an, vor allem im Verzeichnis Library. Sie stören zwar nicht, aber sie belegen Platz. Und bei so manchen Anwendern verstösst es gegen die «Arbeitsplatz-Hygiene», dass solche Überbleibsel herumliegen.

Dem tritt Pearcleaner entgegen: Die Software listet beim Start alle installierten Programme auf. Ein Klick in der Liste reicht A, dass die zugehörigen Ordner und Dateien angezeigt werden B. Danach passiert nichts – bis mit einem Klick auf die Schaltfläche Uninstall C, das Programm mitsamt Entourage gelöscht wird.