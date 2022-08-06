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Claudia Maag
6. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Was ist MyAsus Splendid und wie verwende ich es?

Wer ein Asus-Notebook verwendet und mit der Bilddarstellung nicht zufrieden ist, kann MyAsus Splendid verwenden. So gehts.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

MyAsus Splendid soll sicherstellen, dass Asus-Bildschirme identische und getreue Bilder anzeigen. Es gibt den Normalen Modus, Lebendig (vivid), den manuellen Modus und Eye Care (Augenschonmodus). 

  1. Klicken Sie auf dem Asus-Notebook (Windows 11 Home) unten auf das Lupen-Symbol und beginnen Sie mit dem Tippen von My... Die MyAsus-App für Windows wird angezeigt. Wählen Sie diese aus.
  2. Klicken Sie auf die Splendid-Kachel.
  3. Wählen Sie nun zwischen Normal (Standard), Lebendig, Manuell oder Eye Care (augenschonend).

  • Bei Normal soll die Gamma- und Farbtemperatur des auf dem Display gezeigten Bildes so nah wie möglich an das herankommen, was das Auge als natürlich wahrnimmt. 
  • Lebendig lässt das Bild dynamischer wirken.
  • Manuell kann man per Schieberegler die Farbtemperatur an seinen Gusto anpassen.
  • Eye Care bietet fünf Stufen. Je höher die Stufe, desto mehr wird die Abgabe von blauem Licht reduziert. Für LCD-Bildschirme ist Stufe 5 am besten geeignet.

Die App MyAsus in der Übersicht

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Die Splendid-Einstellungen können nicht übernommen werden, wenn der HDR-Modus aktiviert ist. Dies wurde mit einem Asus Vivobook 13 Slate OLED und der Windows-11-Home-im-S-Modus-Version 21H2 durchgeführt.

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