6. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Was ist MyAsus Splendid und wie verwende ich es?
Wer ein Asus-Notebook verwendet und mit der Bilddarstellung nicht zufrieden ist, kann MyAsus Splendid verwenden. So gehts.
MyAsus Splendid soll sicherstellen, dass Asus-Bildschirme identische und getreue Bilder anzeigen. Es gibt den Normalen Modus, Lebendig (vivid), den manuellen Modus und Eye Care (Augenschonmodus).
- Klicken Sie auf dem Asus-Notebook (Windows 11 Home) unten auf das Lupen-Symbol und beginnen Sie mit dem Tippen von My... Die MyAsus-App für Windows wird angezeigt. Wählen Sie diese aus.
- Klicken Sie auf die Splendid-Kachel.
- Wählen Sie nun zwischen Normal (Standard), Lebendig, Manuell oder Eye Care (augenschonend).
- Bei Normal soll die Gamma- und Farbtemperatur des auf dem Display gezeigten Bildes so nah wie möglich an das herankommen, was das Auge als natürlich wahrnimmt.
- Lebendig lässt das Bild dynamischer wirken.
- Manuell kann man per Schieberegler die Farbtemperatur an seinen Gusto anpassen.
- Eye Care bietet fünf Stufen. Je höher die Stufe, desto mehr wird die Abgabe von blauem Licht reduziert. Für LCD-Bildschirme ist Stufe 5 am besten geeignet.
Hinweis: Die Splendid-Einstellungen können nicht übernommen werden, wenn der HDR-Modus aktiviert ist. Dies wurde mit einem Asus Vivobook 13 Slate OLED und der Windows-11-Home-im-S-Modus-Version 21H2 durchgeführt.
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