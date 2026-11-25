Smartphone-Tipps
Nachhaltige Handys in der PCtipp-Übersicht
Kaputte Smartphones werden meist weggeworfen. Das hat auch damit zu tun, dass eine Reparatur mühsam ist und daher teuer werden kann. Dank neuer EU-Richtlinien gibt es allerdings vermehrt Smartphone-Modelle, die sich wesentlich besser reparieren lassen als noch vor wenigen Jahren. Je nach Modell können diese sogar zu Hause bis zu einem gewissen Grad geflickt werden.
Doch alles Reparieren nützt nichts, wenn die Software nicht mithält. Daher bedeutet Langlebigkeit auch, dass die Software des Handys möglichst lange Updates erhält. So bekommt das Smartphone nicht nur neue Funktionen, sondern bleibt auch sicherer.
Wir stellen zuerst die drei spannendsten Modelle vor und werfen danach einen Blick auf die Handys der beiden Top-Hersteller Apple und Samsung.
Wie wird gemessen?
Die Reparierbarkeit eines Smartphones festzustellen, ist gar nicht mal so einfach. Zumindest in der Europäischen Union lässt sich nun etwas einfacher nachvollziehen, wie gut sich ein Smartphone reparieren lässt. Denn seit Juni 2025 müssen neu in der EU verkaufte Smartphones und Tablets auf dem Energielabel eine Reparierbarkeitsklasse von A bis E ausweisen. A steht für besonders gut reparierbar, E für schlecht reparierbar. Bewertet wird unter anderem, wie aufwendig sich das Gerät zerlegen lässt, welche Werkzeuge nötig sind und wie gut Ersatzteile, Reparaturinformationen und Software-Updates verfügbar sind. Damit lässt sich bereits beim Kauf besser abschätzen, wie einfach ein Gerät im Schadensfall geflickt werden kann.
Fairphone (6. Generation)
Beim Fairphone ist die Reparierbarkeit das Grundkonzept. Der Hersteller geht dabei sogar noch einen Schritt weiter als die Konkurrenz und ermöglicht es dem Anwender, viele Teile selbstständig auszutauschen. Das ist sogar für Laien mit nur wenigen Handgriffen möglich. So lassen sich mit einem einfachen Schraubenzieher zum Beispiel Akku, Display, USB-C-Anschluss oder die Kamera ersetzen.
Auch bei den Ersatzteilen und dem Update-Support ist Fairphone vorbildlich. Der Hersteller garantiert für das neueste Modell die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bis 2033. Das Betriebssystem soll ebenfalls bis in dieses Jahr mit Updates versorgt werden. Damit ist das Fairphone einer der Spitzenreiter in der Smartphone-Welt, was die Langlebigkeit anbelangt. Im EU-Reparierbarkeitsindex holt sich das Fairphone damit die Top-Note A mit 4,16 Punkten, Bild 1.
Shiftphone 8
Den gleichen Ansatz verfolgt das aus Deutschland stammende Shiftphone 8, Bild 2. Mehr als 13 Komponenten des Handys sind modular aufgebaut. Damit lassen sich diese laut Hersteller mit nur einem Schraubenzieher ruckzuck selbst austauschen.
Bei den Updates für das Betriebssystem geht Shiftphone sogar noch weiter als Fairphone: Bis 2036 garantiert der Hersteller Versions-Updates der Software. Also zum Beispiel ein Update von Android 16 auf Android 17. Sicherheits-Updates soll es noch länger geben.
Leider existiert für das Shiftphone 8 keine Bewertung für den Reparierbarkeitsindex. Allerdings ist das Gerät ähnlich gut reparierbar wie das Fairphone und bietet sogar noch länger Updates an. Damit dürfte es sich auf Augenhöhe mit dem Fairphone bewegen.
HMD Skyline
Die Marke HMD ist kaum jemandem ein Begriff. Der europäische Hersteller hat seit 2016 unter Lizenz Nokia-Smartphones mit Android gebaut und vertrieben. Seit rund zwei Jahren ist die Partnerschaft zumindest im Smartphone-Bereich Geschichte und HMD veröffentlicht seither Smartphones unter eigenem Namen.
Dabei verfolgt das Unternehmen den Ansatz hoher Reparierbarkeit. Diese ist beim HMD Skyline äusserst vorbildlich, Bild 3. Wichtige Geräteteile wie Akku, Display, die Rückseite und die Ladeplatine lassen sich mit entsprechendem Werkzeug selbst austauschen. Offizielle Ersatzteile gibt es bei Partnern wie iFixit (de.ifixit.com), die auch in die Schweiz liefern.
Leider patzt HMD beim Software-Support. Versions-Updates gibt es nur für zwei Jahre, Sicherheits-Updates für drei. Da das Gerät bereits 2024 erschienen ist, erhält das Smartphone also nur noch Android 16. Auf diese Version warten Anwenderinnen und Anwender aber aktuell noch immer, obwohl bereits Android 17 in den Startlöchern steht. Trotz des durchschnittlichen Software-Supports reicht es in der Bewertung für ein A und 4,01 Punkten.
Und die Top-Hersteller?
Die Schweiz ist ganz klar ein Apple-Land. Noch immer besitzen fast 50 Prozent der Smartphone-Nutzer ein iPhone. Wer kein iPhone sein Eigen nennt, hat höchstwahrscheinlich ein Samsung-Smartphone. Die Südkoreaner dominieren den hiesigen Android-Markt mit grossem Vorsprung vor anderen Android-Marken. Entsprechend wichtig ist die Reparierbarkeit dieser Geräte für Schweizer. Bei den Topgeräten der beiden Hersteller sieht es folgendermassen aus:
Apple iPhone 17
Lange galten iPhones als äusserst schwierig zu reparieren. In diesem Bereich hat Apple aber in den letzten Jahren einiges verbessert. Inzwischen existieren offizielle, ausführliche Reparaturhandbücher, die auch für Privatpersonen einsehbar sind. Und über ein Self-Service-Repair-Programm stellt Apple Originalteile und Werkzeug für verschiedene Arbeiten bereit.
Dennoch ist die Selbstreparatur eines iPhones nichts für Laien. Der Aufbau der Hardware ist noch immer komplex und erfordert Spezialwerkzeuge sowie anschliessende Diagnose- und Konfigurationsschritte. Damit gestaltet sich die Reparatur trotz Verbesserungen noch immer aufwendig.
Wer aber nach einigen Jahren den Akku oder auch mal das kaputte Display ersetzen möchte, findet dafür ein gut ausgebautes Servicenetz, Bild 4.
Beim Thema Updates macht Apple nie verbindliche Angaben. Der Hersteller ist aber für seine vorbildliche Software-Politik bekannt, bei der Geräte mindestens fünf Jahre mit Updates versorgt werden, oft auch länger. Im Reparierbarkeitsindex gibt es dafür die Note C mit 2,82 Punkten.
Samsung Galaxy S26
Auch der grosse Apple-Konkurrent Samsung hat ordentlich an der Reparierbarkeit seiner Flaggschiff-Reihe geschraubt. Über ein Selbstreparaturprogramm bietet der Hersteller Ersatzteile und Werkzeug an. Ausführliche Reparaturinformationen sind verfügbar. Genau wie beim iPhone ist diese Selbstreparatur aber nichts für unerfahrene Nutzer.
Bei einigen Teilen setzt Samsung, genau wie auch Apple noch immer auf verklebte Komponenten. Diese Klebestellen lassen sich zwar lösen, allerdings nur, wenn man genau weiss, was man tut. Damit kommt man beim Galaxy S26 eigentlich nicht um einen professionellen Serviceanbieter herum.
Vorbildlich ist Samsung bei der Update-Garantie: Sieben Jahre lang Versions- und Sicherheits-Updates verspricht der Hersteller – ein Wert, der nur von wenigen Nischenherstellern wie Fairphone oder Shiftphone übertroffen wird. Im Reparierbarkeitsindex reicht das für ein C mit 3,01 Punkten, Bild 5.
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