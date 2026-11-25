Kaputte Smartphones werden meist weggeworfen. Das hat auch damit zu tun, dass eine Reparatur mühsam ist und daher teuer werden kann. Dank neuer EU-Richtlinien gibt es allerdings vermehrt Smartphone-Modelle, die sich wesentlich besser reparieren lassen als noch vor wenigen Jahren. Je nach Modell können diese sogar zu Hause bis zu einem gewissen Grad geflickt werden.

Doch alles Reparieren nützt nichts, wenn die Software nicht mithält. Daher bedeutet Langlebigkeit auch, dass die Software des Handys möglichst lange Updates erhält. So bekommt das Smartphone nicht nur neue Funktionen, sondern bleibt auch sicherer.

Wir stellen zuerst die drei spannendsten Modelle vor und werfen danach einen Blick auf die Handys der beiden Top-Hersteller Apple und Samsung.

Wie wird gemessen?

Die Reparierbarkeit eines Smartphones festzustellen, ist gar nicht mal so einfach. Zumindest in der Europäischen Union lässt sich nun etwas einfacher nachvollziehen, wie gut sich ein Smartphone reparieren lässt. Denn seit Juni 2025 müssen neu in der EU verkaufte Smartphones und Tablets auf dem Energie­label eine Reparierbarkeitsklasse von A bis E ausweisen. A steht für besonders gut reparierbar, E für schlecht reparierbar. Bewertet wird unter anderem, wie aufwendig sich das Gerät zerlegen lässt, welche Werkzeuge nötig sind und wie gut Ersatzteile, Reparaturinformationen und Software-Updates verfügbar sind. Damit lässt sich bereits beim Kauf besser abschätzen, wie einfach ein Gerät im Schadensfall geflickt werden kann.