Nachrichten von WhatsApp und Co. vom Google Assistant vorlesen lassen

Schon lange kann der Google Assistant Nachrichten vorlesen, beispielsweise, wenn diese über Google Hangouts geschickt wurden. Der Assistent musste aber bis 2019 passen, wenn man Messenger-Apps von Drittanbietern nutzte. Mittlerweile funktioniert dies für WhatsApp, Threema oder Microsoft Teams etc. zuverlässig.

Um diese Funktion auszuprobieren, sagen Sie zunächst dem (deutschen) Assistenten «Lies mir meine Nachrichten vor». In unserem Beispiel wurde eine neue Nachricht in einem Gruppenchat auf Teams erkannt und vorgelesen. Bei unserem Android-11-Smartphone klappte das Vorlesen zwar gut, allerdings konnte man nicht via Sprachbefehl darauf antworten.