Nanoleaf: Lichtleisten mit Google Assistant und Alexa verbinden

Das Unternehmen Nanoleaf produziert verschiedenste smarte RGB-Beleuchtungselemente, die sich beliebig verbinden und flexibel steuern lassen.

Mit Google Assistant verbinden

Wenn sich all Ihre smarten Geräte im gleichen WLAN befinden und Sie bereits welche in der Google-Home-App hinzugefügt haben, wird Nanoleaf sehr wahrscheinlich direkt ganz oben angezeigt. In diesem Fall tippen Sie oben auf Nanoleaf Smarter Series verbinden. Anschliessend müssen Sie sich mit Ihren Nanoleaf-Logindaten anmelden. Alternativ klicken Sie links oben auf das Plus-Zeichen. Wählen Sie nun Mit Geräten von Google kompatibel. Suchen Sie nach Nanoleaf. Jetzt können Sie sich mit den Nanoleaf-Logindaten anmelden. Bestätigen Sie den Zugriff des Google Assistant auf die Lichtleisten per Tippen auf Allow. Nun finden Sie die Lichtleisten in Ihrer Google-Home-App. Fügen Sie einen Raum hinzu.

Ab jetzt können Sie die Light Lines über Smart Speaker oder die Home-App auf dem Smartphone steuern. In der App können Sie einerseits die Helligkeit manuell dimmen, die Lichter ein- oder ausstellen oder die Farbe ändern.

Die Sprachsteuerung war noch etwas holprig. Bei «Hey Google, [Gerätename] aus» tat sich meist nichts. Hingegen bei «Hey Google, Wohnzimmer Licht aus» klappte es bestens. Auch ein Dimmen bzw. das Licht heller einzustellen war kein Problem. Szenen zu starten klappte bisher nicht, dafür würde ich die Nanoleaf-App verwenden.

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