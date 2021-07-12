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Gaby Salvisberg
12. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

Wer hat die meisten?

Nerd-Tipp für Google Chrome: Wie viele Tabs habe ich geöffnet?

Je mehr Tabs, desto mehr Ehre wird den Hardcore-Usern und -Nerds zuteil. Aber wie zählen Sie in Google Chrome, wie viele Tabs Sie geöffnet haben?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Klar, Sie könnten die Tabs einfach zählen. Nur unwesentlich einfacher geht es, wenn Sie in der Chrome-Tableiste das unscheinbare Dreiecksmenü aufklappen und die untereinander aufgelisteten Sites durchscrollen, um sie zu zählen.

(Hinweis: Für Firefox zeigen wir dasselbe in diesem Artikel)

Die aufgelisteten Tabs könnten Sie hier durchscrollen und zählen

 © Quelle: PCtipp.ch

Variante 1: Erweiterung

Mit der Erweiterung Tab Count können Sie Ihre Tabs ebenfalls zählen lassen. Unter den Chrome-Add-ons zum Thema «Tabs zählen» ist dies jene mit der höchsten Bewertung. Wir haben sie allerdings nicht getestet.

Variante 2: Chrome-JavaScript-Konsole

Im englischsprachigen Superuser-Forum treffen sich die Techies. Einer davon hat eine sehr nerdige, aber trotzdem nicht allzu komplizierte Lösung dafür gefunden.

Und so gehts: Öffnen Sie ein neues Tab und gehen Sie darin zu chrome://inspect/#pages. Öffnen Sie übers Drei-Punkte-Menü oben rechts den Punkt Weitere Tools/Entwicklertools. Im unteren Teil des Chrome-Fensters erscheinen die Entwicklerwerkzeuge. Wechseln Sie darin zum Tab Console. Tippen oder kopieren Sie ins grosse Code-Eingabefeld den folgenden Befehl und drücken Sie Enter: 

document.getElementById("pages-list").childElementCount

In der JavaScript-Konsole zur Chrome-Seite «chrome://inspect/#pages» bringen Sie es in Erfahrung

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon erscheint die Zahl. In unserem Beispiel sind es nur 16 Tabs. Auf wie viele sind Sie bei Ihrem Experiment gekommen?

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