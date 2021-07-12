Nerd-Tipp für Google Chrome: Wie viele Tabs habe ich geöffnet?

Variante 1: Erweiterung

Mit der Erweiterung Tab Count können Sie Ihre Tabs ebenfalls zählen lassen. Unter den Chrome-Add-ons zum Thema «Tabs zählen» ist dies jene mit der höchsten Bewertung. Wir haben sie allerdings nicht getestet.

Variante 2: Chrome-JavaScript-Konsole

Im englischsprachigen Superuser-Forum treffen sich die Techies. Einer davon hat eine sehr nerdige, aber trotzdem nicht allzu komplizierte Lösung dafür gefunden.

Und so gehts: Öffnen Sie ein neues Tab und gehen Sie darin zu chrome://inspect/#pages. Öffnen Sie übers Drei-Punkte-Menü oben rechts den Punkt Weitere Tools/Entwicklertools. Im unteren Teil des Chrome-Fensters erscheinen die Entwicklerwerkzeuge. Wechseln Sie darin zum Tab Console. Tippen oder kopieren Sie ins grosse Code-Eingabefeld den folgenden Befehl und drücken Sie Enter: