Wer hat die meisten?
Nerd-Tipp für Google Chrome: Wie viele Tabs habe ich geöffnet?
Klar, Sie könnten die Tabs einfach zählen. Nur unwesentlich einfacher geht es, wenn Sie in der Chrome-Tableiste das unscheinbare Dreiecksmenü aufklappen und die untereinander aufgelisteten Sites durchscrollen, um sie zu zählen.
(Hinweis: Für Firefox zeigen wir dasselbe in diesem Artikel)
Variante 1: Erweiterung
Mit der Erweiterung Tab Count können Sie Ihre Tabs ebenfalls zählen lassen. Unter den Chrome-Add-ons zum Thema «Tabs zählen» ist dies jene mit der höchsten Bewertung. Wir haben sie allerdings nicht getestet.
Variante 2: Chrome-JavaScript-Konsole
Im englischsprachigen Superuser-Forum treffen sich die Techies. Einer davon hat eine sehr nerdige, aber trotzdem nicht allzu komplizierte Lösung dafür gefunden.
Und so gehts: Öffnen Sie ein neues Tab und gehen Sie darin zu chrome://inspect/#pages. Öffnen Sie übers Drei-Punkte-Menü oben rechts den Punkt Weitere Tools/Entwicklertools. Im unteren Teil des Chrome-Fensters erscheinen die Entwicklerwerkzeuge. Wechseln Sie darin zum Tab Console. Tippen oder kopieren Sie ins grosse Code-Eingabefeld den folgenden Befehl und drücken Sie Enter:
document.getElementById("pages-list").childElementCount
Schon erscheint die Zahl. In unserem Beispiel sind es nur 16 Tabs. Auf wie viele sind Sie bei Ihrem Experiment gekommen?
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