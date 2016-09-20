Nerviger Klicksound im Windows-Explorer

Dass Ihre Maus ein reales Klickgeräusch von sich gibt, ist in Ordnung und dürfte wohl auch kaum stören. Schliesslich sind da echte, mechanische Tasten am Werk, die man hören darf. Nur ist es etwas seltsam, wenn der Windows-Explorer beim Öffnen eines Ordners auch jedes Mal einen Klicksound abspielt, nämlich in Form einer auf der Festplatte gespeicherten WAV-Datei namens «Windows-Navigationsstart.wav». Bei einem stark ausgelasteten System ertönt der Sound zudem um einen Tick (oder Klick?) zu spät, was dann noch kurioser wirkt.

Stellen Sie diesen Ton ab, sofern er Sie stört: Klicken Sie mit Rechts auf den Startmenüknopf und öffnen Sie die Systemsteuerung. Von hier aus gehts – noch begleitet von den besagten Klickgeräuschen – weiter zu Hardware und Sound/Sound und ins Register Sounds. Hier können Sie die verschiedenen Systemereignisse durchgehen, via Testen einmal anhören und die Sounds bei Bedarf ändern. Für den lästigen Klicksound im Windows-Explorer scrollen Sie relativ weit herunter, bis Sie zum Bereich «Explorer» gelangen. Klicken Sie auf den Eintrag Navigation starten. Klappen Sie unten das Menü Sounds auf und scrollen Sie in der langen Liste ganz nach oben. Dort finden Sie auch den Eintrag «(Kein)». Übernehmen Sie diesen, klicken Sie auf I, dann gibt der Windows-Explorer Ruhe.