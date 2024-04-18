Erst gestern wurde diese Preiserhöhung bekann:

Netflix erhöht Preise für alle Abos in der Schweiz

So können Sie bei Bedarf Ihr Netflix-Abo kündigen:

Haben Sie die coolsten Netflix-Serien wie «Better Call Saul», «Disenchantment» oder «Wednesday» schon reingezogen? Das Bingewatching mit «The Blacklist», «The Sinner» oder «Ozark» hinter sich? Und wollen Sie nicht abwarten, was in der fünften und letzten «Stranger Things»-Staffel passiert? Dann wirds vielleicht Zeit, das Netflix-Abo aufzugeben.