18. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.
Filmstreaming
Netflix-Abo kündigen
Sie können Ihr Netflix-Abonnement direkt in der App kündigen. So gehts.
Erst gestern wurde diese Preiserhöhung bekann:
Netflix erhöht Preise für alle Abos in der Schweiz
So können Sie bei Bedarf Ihr Netflix-Abo kündigen:
Haben Sie die coolsten Netflix-Serien wie «Better Call Saul», «Disenchantment» oder «Wednesday» schon reingezogen? Das Bingewatching mit «The Blacklist», «The Sinner» oder «Ozark» hinter sich? Und wollen Sie nicht abwarten, was in der fünften und letzten «Stranger Things»-Staffel passiert? Dann wirds vielleicht Zeit, das Netflix-Abo aufzugeben.
- Tippen Sie oben rechts auf ihr Konto-Symbol.
- Wählen Sie im unteren Bereich Konto.
- Hier sehen Sie die Details zu Ihrer Mitgliedschaft und den Rechnungsdetails. Ganz unten tippen Sie auf Mitgliedschaft kündigen.
- Sie werden darüber informiert, ab wann Ihre Kündigung in Kraft tritt. Bis dahin können Sie weiterhin Netflixfilme schauen. Netflix lässt Kunden ungern gehen und weist noch darauf hin, wenn man innerhalb von 10 Monaten das Abo reaktiviert, bleiben die Vorlieben und Einstellungen erhalten.
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