Die neue Fotos-App: Liebe auf den zweiten Blick

Am unteren Rand warten neue Symbole auf ihren Einsatz. Ganz links sind die Optionen für die Darstellung. Hier sind vor allem die Funktionen für die Filterung von Interesse, Bild 1 A, sodass sich zum Beispiel Screenshots ausblenden lassen. Oder die Darstellung der Miniaturen wird geändert B, indem zwischen den echten Proportionen und dem gefälligen Quadrat umgeschaltet wird.

Sammlungen neu ordnen

Das Schliessfeld ganz rechts C, blendet diese Steuerelemente aus – und in diesem Moment bricht das vermeintliche Chaos aus: Sammlungen, Rückblicke, automatische Vorschläge und mehr ergiessen sich wie eine Lawine über das Display.

Tipp: Statt auf das Schliessfeld zu klicken, wischen Sie am Ende der Galerie noch weiter nach unten. Das führt zum gleichen Ergebnis.